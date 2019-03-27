Тонкости подачи абсента

Для подачи нам понадобятся специальная ложка и бокал. Истинные ценители напитка берегут в своём арсенале целые наборы, созданные специально для проведения впечатляющей церемонии. Ложка для абсента плоская, чтобы легко ложиться на бокал, а её особая конструкция позволяет воде капля за каплей стекать вниз, просочившись сквозь кубик сахара.

Процесс подачи абсента гордо именуется «ритуалом», потому что он требует неспешного и осознанного выполнения. Это гарантирует получение «полного» удовольствия: не только от вкуса, но и от визуального преображения напитка.

Традиционный метод подачи

Налейте абсент в бокал, поместите на него ложку, а в неё - кубик сахара. Если под рукой нет специальной ложки для абсента, то можно использовать крупную вилку.

Медленно лейте на сахар прохладную воду, пока он полностью не напитается ей. Подождите, пока кубик начнёт растворяться. Добавьте ещё воды, а затем опустите в бокал оставшийся сахар. Соотношение абсента, воды и сахара определяется прежде всего индивидуальными предпочтениями, но есть и стандартная формула. Мы рекомендуем 3 части воды и кубик сахара на 1 часть абсента.

По мере того, как вода стекает в напиток, его букет будет раскрываться, обнажая каждую ноту изысканной композиции.

Альтернативный метод подачи

Налейте абсент в стакан для смешивания, наполовину заполненный колотым льдом. Положите кубик сахара поверх льда. Медленно, капля за каплей, лейте прохладную содовую на сахар, пока он полностью не растворится. Хорошо смешайте. Перелейте в охлаждённый бокал для абсента.

«Пылающий абсент»

Чтобы «добавить подаче огня», можно размочить кусочек сахара в абсенте, положить кубик на ложку и поджечь. Подождите, пока пламя стихнет, а кубик раствориться. Опустите ложку с оставшимся сахаром в бокал. Медленно наслаждайтесь напитком.

Для дегустации и анализа использовался абсент купленный в интернет-магазине Алкопати https://alcoparty.com.ua/category/absent/