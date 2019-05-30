Технологичные стиральные машины Zanussi

Zanussi - стиральные машины с вековой историей. Компания была основана в Италии молодым предпринимателем. Кроме стиральных, в современном ассортименте компании есть сушильные и стирально-сушильные машины.





Где проводится сборка продукции? Многие современные бренды в целях экономии переносят производственные мощности в другие страны, где стоимость труда ниже. Занусси собирают только в Европе, что гарантирует высокое качество продукции. Сборка проводится в: - Италии (узкие и суперузкие модели);

- России (суперузкие);

- Швеции (компактные автоматические машины);

- Франции, Польше (устройства с вертикальной загрузкой);

- Германия, Россия, Украина (фронтальные модели). Вне зависимости от страны, компания гарантирует высокое качество домашней техники, соответствие всем существующим стандартам.







Особенности техники Zanussi

Покупатели могут найти достойный вариант, вне зависимости от своих финансовых возможностей и наличия свободного места в квартире. Например, для небольшой квартиры подойдёт устройство на 5-6 кг белья с шириной всего в 48 см или вертикальные стиральные машины, которые занимают минимум места.

Наличие разнообразных режимов позволит постирать вещи из любых тканей. Даже бюджетные единицы техники имеют предварительные установки для стирки хлопка, шёлка, шерсти.

Особенности домашней техники Занусси

Производитель делает всё, чтобы стирка не стала причиной усталости владельца стиральной машины:

- автоматическая парковка барабана (барабан останавливается дверцей вверх, поэтому его не нужно прокручивать для удобного изъятия вещей);

- AutoAdjust - режим экономного использования электричества (вся техника бренда имеет класс от A до A+++);

- нет места для установки громоздкой техники? Производитель предлагает встраиваемые стиральные машины, которые устанавливаются под раковину;

- дезинфекция (удаление запахов вещей без стирки с помощью пара);

- Fuzzy Logic - специальные датчики проводят взвешивания белья в барабане и подбирают оптимальный режим и время стирки;

- функция быстрой стирки (сокращение цикла наполовину).

Самые современные модели оснащены дисплеями и сенсорным управлением. На экране высвечивается информация о режиме работы, кодах ошибок. Но даже устройства с механическим управлением не теряют своей популярности: некоторые из моделей прошлых лет работают более 10 лет без ремонта. В частности это касается стиральных машин с вертикальной загрузкой.