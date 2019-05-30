Мелкий, страшный и опасный энцефалитный клещ

Кто-то поедет в лес, кто-то на рыбалку, а кто-то откроет сезон шашлыков. Но как мы знаем, природа бывает очень красивой и в то же время коварной! Помимо оползней, ураганов и землетрясений, есть хищные животные, представляющие высокую опасность для человека. На суше – львы, в море – акулы и электрические скаты. Но не только крупные животные и млекопитающие представляют угрозу для человека. На суше есть ещё мелкие членистоногие, которые и выглядят ужасно и ещё являются носителями разных вирусов.

Что мы знаем о клещевом энцефалите?

Видите, этого паразита, ползающего по руке? – да, это клещ. Этот мелкий членистоногий любит цепляться к людям и животным. Сейчас, когда потеплело, они активно пробуждаются, желая поскорей перебраться на кожу, чтоб нанести вред организму. Анализ на клещевой энцефалит помогает обнаружить вирус, если произошло заражение. Само заболевание энцефалит относится к ряду опасных вирусных инфекций. Кроме того, укус энцефалитного клеща опасен носителю и тем, что может возникнуть ещё одна болезнь – клещевой боррелез. В городских условиях энцефалитный клещ не сильно распространён, больше всего он зафиксирован в дикой природе.

Признаки заражения

Если энцефалитный клещ заразил вас, то первые симптомы вы сможете почувствовать не сразу, а спустя 7-10 дней. При этом, первые симптомы – озноб и высокая температура (может достигать до 40°С). Температура может сопровождаться слабостью, общим недомоганием, головной болью и тошнотой. Период лихорадки может длиться до 10 суток, и если после этого она проходит, без проявления других симптомов, то человек выздоравливает и у него появляется высокий иммунитет.

Что же делать, если вы обнаружите присосавшийся клещ?









При обнаружении присосавшегося клеща, его немедленно следует удалить по определённым правилам. Если вы приехали на машине, то самое элементарное средство, с помощью которого вы сможете достать клеща, взять немного керосина, бензина или масла и капнуть на клеща. После, обвяжите клеща ниткой, образовав петлю и затягивая нитку возле самого хоботка, поворачивая его влево, вправо и удалите его из кожи.