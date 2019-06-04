Виды и особенности погружных блендеров

Погружной блендер предназначен для измельчения, перемешивания и взбивания продуктов. С его помощью можно измельчать фрукты и ягоды, делать жидкое тесто, измельчать орехи и семечки, готовить детское питание. Все зависит от наличия специальных насадок и мощности устройства. Чем больше мощность, тем быстрее прибор выполняет свою работу. Такой помощник пригодится на каждой кухне, при любом типе питания.

Функции и возможности погружного блендера

В отличие от стационарного, погружной блендер во время работы нужно держать в руке. Поэтому важно, чтобы прибор был легким, с удобной ручкой. Как правило, с его помощью измельчают небольшие порции продуктов, поэтому долго держать его в руках не приходится. Он идеально подходит для измельчения и перемешивания вареных продуктов, свежих овощей и фруктов, творога. Такой блендер обладает рядом преимуществ:

- компактность;

- экономный расход электроэнергии;

- возможность менять насадки.

Наиболее распространенные типы насадок - конусная и волнообразная. Конусная имеет ровные края, хорошо перемешивает продукты и не дает им разбрызгиваться во время приготовления. В волнообразной масса лучше проходит к ножам, лучше перемешивается, но избежать разбрызгивания будет сложнее. Насадки из нержавеющей стали - это гарантия долговечности и прочности.

Дополнительно в комплекте может быть измельчитель, венчик для взбивания, нож для льда и другие аксессуары. С их помощью легко готовить пюре, взбивать кремы и тесто для блинов. Мощность устройства колеблется от 140 до 1200 Вт. Маломощный прибор сможет справиться только с мягкими продуктами, супами-пюре, а техника с более высокой мощностью легко справится с замороженными фруктами, мясом. Большинство ежедневных задач на кухне требуют мощности 300-400 Вт. Функции мясорубки выполнит блендер на 500-800 Вт.

Дополнительные преимущества погружного блендера

Преимуществом станет наличие импульсного режима, который позволяет ненадолго увеличить скорость вращения ножей. Таким образом можно справиться со сложными задачами - измельчением хрящей, твердых фруктов, льда - не повредив устройство. Во многих моделях есть несколько доступных для работы скоростей, которые можно менять в зависимости от продуктов. 5-8 скоростей будет достаточно для любых задач, а начинать работу стоит с наименьшей.

В комплекте с блендером можно выбрать и емкости для смешивания ингредиентов. Емкость чаши может существенно отличаться, поэтому не лишним будет выбрать несколько контейнеров. В маленьких смешивать небольшие порции, а в больших готовить на всю семью. Также можно использовать мерный стакан, который позволяет точно отмерить количество ингредиентов и полученного продукта.

С погружным блендером легко разнообразить меню и приготовить любимые блюда. Это удобный вариант для приготовления детского и диетического питания, перехода на здоровый образ жизни, высококалорийного спортивного питания. Выбирайте надежную технику, которая станет незаменимой для кухни.