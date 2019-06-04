Салон или интернет: где купить смартфон

Многие пользователи, планируя купить смартфон, рассчитывают на доступ в сеть интернет, наличие навигации и прочих полезных приложений. При этом разнообразие ассортимента порождает наличие массы некачественной мобильной техники. Поэтому у большинства покупателей возникают вопросы:





- Где лучше купить смартфон?

Где лучше купить смартфон? - Какие характеристики важны при выборе?

Какие характеристики важны при выборе?



Интернет-магазин: преимущества





На примере компании Eldorado разберем преимущества выбора гаджетов онлайн и лично в салоне. Начнем с того, что данный интернет-магазин смартфонов в Украине гарантирует покупателям:

- Информативность. Все модели, представленные в каталоге Eldorado, имеют подробное описание. Дополнительную помощь в выборе обеспечивает подробный фильтр, где можно выбрать подходящий смартфон по конкретным характеристикам.

Информативность. Все модели, представленные в каталоге Eldorado, имеют подробное описание. Дополнительную помощь в выборе обеспечивает подробный фильтр, где можно выбрать подходящий смартфон по конкретным характеристикам.



- Цена. Выбор смартфонов в интернет-магазине настолько широк, что онлайн можно приобрести гаджет по стоимости в диапазоне от 1000 до 40 000 грн.

Цена. Выбор смартфонов в интернет-магазине настолько широк, что онлайн можно приобрести гаджет по стоимости в диапазоне от 1000 до 40 000 грн.



- Экономия времени. Возможность сделать заказ без отрыва от ежедневных дел — существенное преимущество интернет-магазина.

Экономия времени. Возможность сделать заказ без отрыва от ежедневных дел — существенное преимущество интернет-магазина.



- Достоинства салона

Достоинства салона



- Визуальная оценка выбранной модели — позволяет пользователем с большим доверием относиться к выбору в салонах.

Визуальная оценка выбранной модели — позволяет пользователем с большим доверием относиться к выбору в салонах.



Сегодня вы можете приобрести смартфон с монитором от 3,5 до 7 дюймов! Разрешение варьируется от минимального 480*320 пикселей (HVGA) до 2960*1440 (Infinity Display).

Следует обратить внимание и на другие показатели:

- Производительность. Зависит от мощности процессора, его частоты и количество ядер - чем выше свойства, тем быстрее будет функционировать смартфон, но выше его цена.

Производительность. Зависит от мощности процессора, его частоты и количество ядер - чем выше свойства, тем быстрее будет функционировать смартфон, но выше его цена.



- Операционная система. Самые популярные ОС Android, iOS (у Iphone), Windows Phone.

Операционная система. Самые популярные ОС Android, iOS (у Iphone), Windows Phone.



- Аккумулятор. Средний показатель емкости, предпочитаемый покупателями смартфонов в среднем ценовом сегменте, — от 2500 мАч, максимальный — 9000 мАч. Чем больше емкость, тем дольше устройство может работать без подзарядки.

Обратите внимание на функции безопасности, материал корпуса, наличие беспроводных коммуникаций (WiFi), тип и размер поддерживаемой Sim-карты.





Вывод

На примере таких крупных торговых сетей, как Eldorado, мы видим, что топовые модели смартфонов можно приобрести с выгодой как онлайн, так и лично. В интернет-магазине представлен ассортимент нового поколения устройств.