Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.95
USD
26.85
RUB
0.41
EUR
30.23
USD
27.04
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
3 июня 19, 23:31
Салон или интернет: где купить смартфон
смартфон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На современном рынке представлен большой выбор смартфонов. Технический прогресс достиг такого предела, что обычный мобильный телефон уже перестал быть просто способом для связи

Многие пользователи, планируя купить смартфон, рассчитывают на доступ в сеть интернет, наличие навигации и прочих полезных приложений. При этом разнообразие ассортимента порождает наличие массы некачественной мобильной техники. Поэтому у большинства покупателей возникают вопросы:


  • - Где лучше купить смартфон?
  • - Какие характеристики важны при выборе?

Интернет-магазин: преимущества


На примере компании Eldorado разберем преимущества выбора гаджетов онлайн и лично в салоне. Начнем с того, что данный интернет-магазин смартфонов в Украине гарантирует покупателям:

  • - Информативность. Все модели, представленные в каталоге Eldorado, имеют подробное описание. Дополнительную помощь в выборе обеспечивает подробный фильтр, где можно выбрать подходящий смартфон по конкретным характеристикам.

  • - Цена. Выбор смартфонов в интернет-магазине настолько широк, что онлайн можно приобрести гаджет по стоимости в диапазоне от 1000 до 40 000 грн.

  • - Экономия времени. Возможность сделать заказ без отрыва от ежедневных дел — существенное преимущество интернет-магазина.

  • - Достоинства салона

  • - Визуальная оценка выбранной модели — позволяет пользователем с большим доверием относиться к выбору в салонах.

Сегодня вы можете приобрести смартфон с монитором от 3,5 до 7 дюймов! Разрешение варьируется от минимального 480*320 пикселей (HVGA) до 2960*1440 (Infinity Display). 

Следует обратить внимание и на другие показатели:

  • - Производительность. Зависит от мощности процессора, его частоты и количество ядер - чем выше свойства, тем быстрее будет функционировать смартфон, но выше его цена.

  • - Операционная система. Самые популярные ОС Android, iOS (у Iphone), Windows Phone.

  • Аккумулятор. Средний показатель емкости, предпочитаемый покупателями смартфонов в среднем ценовом сегменте, — от 2500 мАч, максимальный — 9000 мАч. Чем больше емкость, тем дольше устройство может работать без подзарядки.

Обратите внимание на функции безопасности, материал корпуса, наличие беспроводных коммуникаций (WiFi), тип и размер поддерживаемой Sim-карты.


Вывод

На примере таких крупных торговых сетей, как Eldorado, мы видим, что топовые модели смартфонов можно приобрести с выгодой как онлайн, так и лично. В интернет-магазине представлен ассортимент нового поколения устройств.
Ещё по теме:
Почему слив Wikileaks о хакерах ЦРУ на руку России
США и Англия запретили провозить ноутбуки в самолете
Смартфон – причина позвоночной грыжи у молодежи
Мобильные телефоны вызывают рак мозга
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей