Лето – время активного отдыха! Загораем и тренируемся!

Лето… Целый мир и «маленькая жизнь», которую хочется прожить ярко, активно, с пользой. Но на деле дни пролетают молниеносно, и чтобы все успеть, нужно очень постараться. Прежде всего, подумайте об экономии времени. Так, бесконечный шопинг в торговых центрах вполне можно заменить онлайн-покупками на порталах вроде Kasta. А, во-вторых, планируйте: будни и выходные, утро и вечер каждого дня и, конечно, отпуск.

Пляж – это не скучно

Редкое лето обходится без пляжа. Даже если вам не удастся побывать на море, это совсем не повод игнорировать местные водоемы. Тем более, когда в мире существуют такие купальники!





Для взрослых людей, проводящих дни в офисах и помещениях, пляж становится местом, где можно раскрепоститься. Кто-то выбирает пассивный отдых и двигается исключительно по маршруту «шезлонг – водоем». Кто-то, наоборот, считает подобное времяпрепровождение сущим наказанием. Что ж, для них есть список идей, которые можно реализовать на пляже.

1. Поиграйте в пляжный волейбол, футбол, безопасный дартс, побросайте фрисби.

2. Устройте битву на водяных пистолетах.

3. Запустите воздушного змея.

4. Классика: постройте замок из песка. И еще один. Энтузиасты могут воссоздать карту Семи Королевств.

5. Поищите ракушки, камушки или «сокровища» – обточенное волнами бутылочное стекло. Помните, как оно привлекало нас в детстве?

В конце концов, на пляже можно почитать или послушать книгу, до которой никак не доходили руки в повседневной суете, закончить начатую прошлым летом вышивку или связать уютный шарфик.

Атмосфера всеобщего релакса, как ни странно, настраивает на рабочий лад. Захватите с собой любимый планер и дерзайте! Опишите мечты, сформулируйте цели, составьте план их достижения. Когда закончится отпуск, вы совершенно точно будете знать, что делать.

Здоровое лето – здоровое питание

Когда как не летом начинать очередную диету или просто задуматься о правильном питании? Обилие свежих сезонных овощей, зелени, фруктов и ягод не просто намекает, а настоятельно требует стать на путь здорового питания. Обычно призывают худеть, чтобы подготовиться к лету, но как раз летом делать это проще. Ведь впереди очередной офисный сезон, новые коллекции брендов.

Чтобы осенью не было мучительно больно за упущенную возможность легко расстаться с лишними килограммами и, наконец, позволить себе эту модную женскую юбку:

· откажитесь или сведите к минимуму потребление сладкой выпечки, белого хлеба. Летом это сделать проще простого, ведь есть фрукты и ягоды!

· двигайтесь. Велосипед, пробежки, заплывы и просто прогулки должны стать летней повседневностью;

· пейте воду без газа и добавок.





Это, конечно, не исчерпывающие советы, но та база, на которой можно сформировать собственный план здорового питания.

Не дайте летним дням пройти бесследно. Пускай они наполнятся яркими впечатлениями и несут только пользу телу и душе!