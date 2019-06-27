Критерии выбора бойлера

Водонагреватель в квартире - это независимость от центральных коммуникаций, экономия на счетах за коммунальные услуги и просто комфорт. Какой бойлер выбрать, чтобы обеспечить горячей водой себя и свою семью? Для этого прежде всего обращают внимание на объем накопительного бака и его покрытие, тип нагревательного элемента и мощность устройства.









Водонагреватели по объему резервуара





Бойлер - это бак емкостью от 5 литров, в котором с помощью ТЭНов нагревается вода. Защитное покрытие с внутренней стороны не позволяет нагретой воде быстро остыть, сохраняет температуру. Именно от емкости бака зависит, сколько горячей будет в вашем распоряжении. Если купить бойлер на 50 литров, то этого вполне хватит на 1-2 человек. Такого количества воды достаточно, чтобы помыть посуду и принять душ. Из 50 литров горячей воды можно получить 100 литров теплой.

При выборе емкости можно ориентироваться на средние расчеты в потреблении воды:

- 15 литров - для кухни;

- 30-50 литров - на 1-2 человека;

- 50-100 литров - 2-3 человека;

- 100-120 литров - 3-4 человека;

- 120-150 литров - 4-5 человек.

15-литровая емкость подходит для мытья посуды в кухне, а бойлера на 50, 80, 100 литров хватит на душ и ванную для семьи. Для большой семьи из 4-6 человек понадобится более вместительный бак на 100-150 литров. Такие устройства подходят для частных домов, для квартиры эта конструкция великовата. Кроме того, электросети в старых многоквартирных домах не рассчитаны на такую нагрузку. Чем больше емкость бака, тем дольше он будет нагреваться.





Покрытие бака и типы ТЭНов





В водонагревателях может использоваться два типа нагревательных элементов. Открытый ТЭН находится в воде и работает по принципу кипятильника. Постоянный контакт с водой приводит к образованию накипи, которая снижает теплопроводность нагревателя. Из-за этого устройство начинает работать медленнее, на нагревание требуется больше времени. Накипь необходимо регулярно чистить, чтобы техника продолжала работать исправно.

Модели с закрытым ТЭНом стоят дороже и считаются более надежными. Нагреватель находится в колбе, которая защищает его от воды, поэтому риск возникновения накипи исключен. Такая конструкция быстрее справляется с нагреванием благодаря увеличенной зоне теплоотдачи.

В качестве покрытия для бака может использоваться нержавеющая сталь или сталь с эмалью. Нержавейка - долговечный материал, который может служить более 10 лет. Эмалированные баки не менее надежны и имеют такой же срок эксплуатации. Дополнительную прочность стенкам бака может придать серебряное напыление, обладающее антибактериальными свойствами, а также титан и стеклокерамика. Выбирайте устройство по соотношению цены и качества - и вы наверняка найдете надежный бойлер, который избавит вас от проблем с подачей горячей воды.