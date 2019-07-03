Спрос на online-кредитование растёт опережающими темпами

По сравнению с традиционными кредитами, быстрые займы имеют множество преимуществ: получить их намного проще и быстрее, а использовать можно на любые нужды без каких-либо ограничений.





Что нужно для получения кредита онлайн?





Сегодня любой желающий может обратиться в кредитную организацию, специализирующуюся на быстром кредитовании, и получить нужную сумму на условиях платности, срочности и возвратности. Условия получения быстрых онлайн кредитов предельно просты: достаточно подать онлайн заявку и подтвердить совершеннолетний возраст и гражданство копией паспорта. Никаких других документов предоставлять не нужно – и это огромное преимущество быстрых кредитов по сравнению с традиционными банковскими займами.

Получить быстрый кредит можно, находясь в любой точке земного шара, для чего потребуется иметь только доступ к сети интернет и активную банковскую карту, на которую будут перечислены деньги. Средства с карты можно снять в любой стране мира и потратить на отдых, учёбу, ремонт, покупку бытовой техники и любые другие цели. Предприниматели также могут брать быстрые кредиты на открытие и развитие бизнеса, не предоставляя ни справки о доходах, ни залога.









Какие суммы можно получать в заём на карту?





Быстрое кредитование, как правило, не предусматривает возможность получения очень крупных сумм, потому что оно не требует обеспечения. Нет ни залога, ни поручителей, ни документов о кредитоспособности, поэтому рассчитывать можно только на суммы средней величины. Однако максимально возможная сумма таких кредитов может зависеть также от того, в который раз данный клиент обращается в выбранную кредитную организацию. При первичном обращении максимальная сумма устанавливается на минимальном уровне, а при вторичном – уже становится на порядок больше.

Таким образом, зарекомендовав себя как ответственный и дисциплинированный плательщик, любой заёмщик может претендовать на увеличение лимита кредитования, а также, при необходимости, на продление срока действия кредитного договора. Возврат основной суммы долга и процентов можно осуществлять дистанционно, через интернет, находясь в любой точке земного шара, что очень удобно, особенно для туристов и бизнесменов, владеющих бизнесом в разных странах.