EducationUA 2019 - матеріальна підтримка студентів ВУЗів

За умовами програми буде проведено конкурс та обрано двох переможців, які отримають гранти в розмірі 10 000 грн на кожного. Призові кошти будуть направлені на оплату за навчання в їх українських ВУЗах. Для участі у конкурсі студентам потрібно підготувати невелику аналітичну роботу на одну із запропонованих нами тем. Участь у конкурсі абсолютно безкоштовна. Конкурс триватиме по 31 липня 2019 року включно.

До участі в конкурсі допускаються студенти будь-яких українських вузів, обов'язково громадяни України, які навчаються на 2-5 курсах денної і заочної форми навчання, контрактники і бюджетники.

За допомогою журі будуть визначені переможці в кожній окремій темі. Переможці, що посядуть перші місця отримають Грант на оплату за навчання в українських ВУЗах. Студенти, які посядуть 2 та 3 місця, отримають заохочувальні призи.

Перелік тем, додаткова інформація про програму, а також послідовний порядок дій можна отримати на офіційному сайті кожного з грантодавців, компанії Ladyspace та SMMdriver:

https://ladyspace.com.ua/educationua

https://smmdriver.com/educationua

На офіційних сайтах також знаходиться форма зворотного зв'язку, за допомогою якої можна задати питання, подати заявку на участь в конкурсі та відправити посилання на готову роботу.





Бажаємо успіхів майбутнім учасникам конкурсу!

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