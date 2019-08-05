Топ-5 любимых блюд в мультиварке

Многие пользователи признаются, что часто именно в мультиварках самая обыкновенная пища получается сочной, с насыщенным вкусом и непередаваемым ароматом.





Какие блюда идеально получаются в мультиварке?

Просто поместить все ингредиенты в чашу, выбрать подходящую программу и заниматься своими делами — что может быть проще приготовления еды в мультиварке?



Специально для вас — список блюд, которые практически всегда идеально получаются в этом бытовом приборе:

- картошка с мясом и грибами — простое и очень вкусное сочетание станет еще лучше, ведь картошка отлично пропитается вкусом грибов и мяса в режиме тушения;

- гороховый суп — если вы хотите приготовить гороховый суп с копченостями, мультиварка с режимом «Суп» — именно то, что вам нужно, ведь вкус первого блюда будет особенно насыщенным;

- рис с овощами — легкое блюдо, которое почти всегда «заходит» и взрослым, и детям, получается в режиме «Рис» просто изумительно: рис не разваривается, а овощи сохраняют свою сочность;

- курица в маринаде — маринад из специй, меда и оливкового масла сделает мясо сочным и мягким (использовать режим «Выпечка»);

- шарлотка — любимый пирог с яблоками можно приготовить максимально быстро и вкусно в режиме выпечки.

Также в мультиварках отлично получаются плов и всевозможные мясные блюда. Впрочем, десерты также выходят на «ура».





Необычные способы использовать мультиварку

Если вы до сих пор не обзавелись мультиваркой, самое время купить прибор. Главное — выбирать только проверенных производителей бытовой техники. Так, если вы сделаете в поисковой системе запрос Редмонд мультиварка, то узнаете о моделях, которые оснащены 3D-подогревом, умным управлением и антипригарным покрытием.

Существуют самые необычные способы использовать мультиварку, которые не так часто применяют пользователи. Например, в ней вы можете сварить самые обычные пельмени, предварительно добавив сливочного масла: пельмешки точно не разварятся и останутся очень сочными. Также при помощи прибора можно готовить кисломолочные продукты: йогурт, кефир, ряжанку и простоквашу. Кстати, режим приготовления на пару стоит применять для варки яиц: быстро и можно не следить за процессом.

Меньше хлопот и больше возможностей — именно этим порадует вас мультиварка. Этот прибор — настоящая находка для людей, которые ценят свое время и любят полакомиться вкусной домашней пищей.