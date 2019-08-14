Энерджи Трейд Груп - лидер среди частных энергопровайдеров

Такой подход существенно расширяет возможности ведения бизнеса в данной сфере и в очередной раз помогает привлечь в Украину дополнительные инвестиции. Лидером данной отрасли в Украине среди частных компаний, на сегодняшний день является компания Энерджи Трейд Груп, которая активно внедряет современные методы ведения бизнеса, также и в сферу энергетики. Именно благодаря этому, всё больше представителей бизнеса отказываются от услуг государственных энергетических провайдеров, отдавая предпочтение Энерджи Трейд Груп.

Чем Энерджи Трейд Груп лучше государственного поставщика?

Частные компании совершенно в любой сфере деятельности выделяются на фоне государственных более современным подходом к ведению взаимоотношений между клиентом и поставщиком. Для этих целей в Энерджи Трейд Груп практически полностью исключают бюрократические процессы, а взаимоотношение с потребителем проходит посредствам специального онлайн сервиса, под названием "Электронный кабинет клиента Энерджи Трейд Груп", который решает все необходимые коммуникации, и в частности:

- потребители, заключающие договор с Энерджи Трейд Груп могут делать это онлайн, подписывая его при помощи электронно-цифровой подписи:

- в электронном кабинете, клиентам Энерджи Трейд Груп предоставляется в понятном виде вся статистика потребления энергоресурсов, а также возможность получить прогноз потребления (например в связи с сезонностью);

- получать и оплачивать счета за потребляемые газ и электричество также можно онлайн;

- в случае необходимости, возникающие вопросы можно задать чат-боту, или же пообщаться с отделом поддержки.

В Энерджи Трейд Груп понимают клиента

Подобный подход, который реализовали в Энерджи Трейд Груп - это норма современного метода предоставления услуг, и сфера поставок энергоресурсов не может существенно отличаться от стандарта. Тем не менее, в Энерджи Трейд Груп понимают, что далеко не всем клиентам будет удобно полностью цифровое общение на современный мотив, ведь даже в частных компаниях, которые на рынке уже очень давно, в изобилии встречается бюрократия на уровне девяностых годов прошлого века. Для таких целей в Энерджи Трейд Груп в том числе заботятся и о том, чтобы в каждом регионе Украины были представительства, где клиенты Энерджи Трейд Груп могут получать услуги офлайн.