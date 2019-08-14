Потап и Настя: дуэт не только на сцене, но и в жизни

Новости из жизни медийных персон и звёзд шоу-бизнеса всегда вызывают повышенный интерес у читателей. Пользователи Сети и поклонники творчества Потапа и Насти Каменской активно обсуждают последние новости их личной жизни.

23 мая их творческий союз наконец-то превратился в семейный. Именно в этот день Алексей Потапенко и Настя Каменских сыграли свадьбу. Сейчас молодожёны активно афишируют романтические чувства друг к другу. На своих страницах в Инстаграме они постоянно выкладывают свои фотографии с нежными постами. Многим поклонникам это нравится, однако некоторые считают, что Потап и Настя переигрывают. Подробнее об этом в https://akcenty.com.ua/ entertainment/23276-nastya- kamenskih-slila-foto-v- posteli-s-potapom- pereigryvayut

Сценический дуэт Потапа и Насти появился в 2006 году. Их первая песня «Не пара» сразу стала мегапопулярной и принесла большую известность дуэту. 1 мая звёзды отпраздновали символическую дату – 13 лет совместной творческой деятельности. За это время они выпустили пять номерных альбомов, один двухплитный альбом «Щит и мяч», а также несколько десятков музыкальных клипов. Кроме того, Потап и Настя активно снимаются в рекламе. Сейчас их совместное творчество поставлено на паузу, зато активно развиваются их любовные отношения.

Слухи о романе рэпера и певицы появились сразу после старта их совместной деятельности. Долгое время пара скрывала свои отношения. Наконец, в 2016 году стало известно, что Потап развёлся со своей первой женой и продюсером Ириной Горовой. А вскоре поклонники стали замечать Потапа и Настю вместе на отдыхе. Тогда же появилась информация, что звёздная пара строит загородный дом под Киевом.

Впервые о своих отношениях Потап и Настя публично заявили в феврале этого года на шоу «Лига смеха». Прямо на сцене Потап сознался, что он «мутит» с Настей Каменских. Его избранница тоже призналась в этом публично. На фестивале Atlas Weekend она прямо в телекамеры заявила, что будет для Потапа «всем» и «безгранично его любит».

Свадьба и романтические отношения не мешают карьере Насти Каменских. Она по-прежнему много времени уделяет любимой работе. Одной из последних «горячих» новостей стала фотосессия Насти и колумбийского певца Maluma, выступавшего с гастролями в Киеве.