Хотите купить кровать – 7 предложений от Barin House

Некоторые не сильно об этом переживают и заказывают одну из стандартных моделей. А если попробовать купить кровать необычного оформления. Тем более их сейчас так много на мебельном рынке. Вместе с интернет-магазином Barin House как раз поговорим о самых популярных.

Какие бывают необычные модели спального места?

Подиум

Выбирая такой вариант, проявите максимум своей фантазии. Ведь действительно можно соорудить возвышение и на него положить матрас. Правда, здесь есть один большой минус – в комнате уже не сделаешь перестановку.

Но есть и более практичный вариант – приобрести кровати с возвышением. При желании вы ее сможете передвинуть, а выглядит она необычно.

Волна

Встречаются некоторые модели, где только фигурное изголовье. Но более оригинально смотрятся кровати, где и похожее основание. Подобное оформление придает спальному месту легкости и воздушности.

Сердце/овал/круг

Такая мебель уже многих не удивляет, поскольку встречается чаще всего. Хотя не для всех комнат подходит. У вас должна быть просторная спальня, чтобы разместить подобный объект интерьера. Также важно позаботиться о соответствующем матрасе.

Чердак

Поскольку не все могут похвастаться огромными комнатами, хочется максимально сэкономить каждый сантиметр площади. Кровать-чердак для взрослых как раз подходит. Сверху спальное место, а снизу зона для приема гостей, рабочее место или шкаф. Вы можете выбрать даже несколько комбинаций.

Качалка

Обладает максимально убаюкивающим эффектом. Пользуется спросом не только у детей, но и у взрослых. Поскольку конструкция весьма массивная, то для маленьких спален не вариант.

Подвесная

Такая конструкция требует особенно тщательной установки, поскольку от этого напрямую зависит безопасность спящих людей и срок службы кровати. Во время сна вы будете парить в воздухе, что создает дополнительный убаюкивающий эффект.

Капсула

Сглаженные углы, светлые оттенки, нераздражающая подсветка, закрытые элементы – все это способствует для комфортного сна. Такое оформление действует на человека максимально успокаивающе.

Если так разобраться, это далеко не все необычные кровати. Фантазия дизайнеров просто безграничная. А чтобы вам было легче в этом разнообразии найти свое спальное место, предлагаем запомнить несколько вопросов:

какой площади ваша спальня;

какой стиль выбрали для оформления.

С учетом этих требований легко подберете красивую и стильную кровать. В этом всегда поможет интернет-магазин Barin House. Приятного отдыха и оригинального интерьера.