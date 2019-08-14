Акция BackToSchool от CreditPlus: получи MacBook Air 13

Один из крупнейших сервисов онлайн кредитования в Украине – компания CreditPlus запустила летнюю акцию # BackToSchool. Чтобы принять участи в розыгрыше призов, необходимо оформить кредит онлайн в период с 05.08.2019 по 05.09.2019. После окончания оговоренного периода, 06.09.2019 с помощью сервиса random.org (генератор случайных чисел) будут определены 13 победителей, которые получат ценные призы:

1 место – ноутбук Apple MacBook Air 13 128GB.

2-3 место – планшет Apple iPad mini 2019 64 GB WI-Fi.

4-10 место – Сертификат от интернет-магазина ROZETKA, номиналом 2000 грн.

Сервис микрокредитования CreditPlus

Услуги быстрых кредитов с оформлением через интернет появились в Украине в 2012 году. Изначально ниша микрокредитования была занята только несколькими игроками, но, уже через 5 лет, количество кредитных компаний увеличилось до сотни. В этот же период появился CreditPlus. В отличие от большинства своих конкурентов, работающих по старому принципу, CreditPlus использовал в своей работе принципы эффективного маркетинга и менеджмента в сочетании с применением самого современного программного обеспечения и технологий IT. Именно это позволило стать лидером в области микрокредитования.

Компания предоставляет услуги микрокредитования с простым оформлением в онлайн режиме, через интернет. Занять деньги можно на срок до 30 дней. В определенных условиях (если человек впервые оформляет кредит) ему будут предложены максимально лояльные условия, с минимальной ставкой кредитования 0,01% за каждый день пользования заемными деньгами.

Конкурентные преимущества, обеспечившие популярность