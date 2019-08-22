Спрашиваем у Favorite Shoes, с чем сочетать красные туфли

Например, обратите внимание на женские красные туфли, которые уже стали некой классикой. Но вот не все решаются на подобный эксперимент, просто уже видели неудачи. Если знать некоторые хитрости, такого не произойдет и интернет-магазин Favorite Shoes готов раскрыть их.

Как создать стильный образ с яркой обувью?

Дизайнеры постоянно придумывают новые модели. Мы же вас познакомим с самыми популярными и подскажем, какие туфли подходят в определенных ситуациях.

Лодочки

Они идеально подходят для платьев классического кроя и юбок с кокеткой. Следите, чтобы одежда была пастельных тонов, чтобы не получился образ нелепым.

Туфли с высоким каблуком

Идеальная комбинация с юбкой-карандашом. Цветовая гамма может быть любой. Также можете себе позволить шорты свободного покроя. Только помните о том, что колготки должны быть нейтрального цвета. Можете это дополнить классическим пиджаком.

Балетки

Прекрасно сочетаются с зауженными брюками и джинсами, леггинсами. Только это должна быть одежда нейтральных цветов. Также откажитесь от рваных джинсов.

Туфли на платформе

Безупречны для летнего лука. Платье или юбка должны быть средней длины.

Замшевые

Поскольку сам материал выглядит благородно, то ему больше по душе вечерние мероприятия. Поэтому куда в таких туфлях выходить, вы уже поняли.

Общие советы для стильного образа

Помните о том, куда в такой обуви пойдете. Для работы это не совсем хороший вариант. Если от вас не требуют никакого соблюдения дресс-кода, то только тогда. Для повседневного ношения и вечера годятся.

Обратите внимание на материал красных туфель. Традиционные кожаные будут в самый раз. Замшевые больше подходят на вечер. Что касается лакированных, они очень коварные и сложно сочетаются в образе.

Поскольку туфли сами по себе яркие, с остальными акцентами лучше быть осторожными. Поэтому не стоит делать весь образ красным. Да, юбка или платье такими могут быть, но лучше подобрать на несколько тонов светлее или темнее.

Кричащие принты, рюши, кружево – не самые подходящие компаньоны в этой ситуации.

Сочетание ярких туфель и коротких юбок/платьев считается вульгарным. Это же относится и ко слишком блестящим тканям.

Если придерживаться этих простых советов, красные туфли станут отменным дополнением образа, а вас сделают королевой стиля. С интернет-магазином Favorite Shoes обязательно подберете все составляющие.