Подкаты и подставки для мотоциклов

При подборе подката или подставки на https://motokvartal.com.ua/instrumenty/1863/ следует в первую очередь исходить из того, каким типом мотоцикла вы пользуетесь. Это может быть кроссовый мотоцикл или спортбайк., что предполагает применение разных приспособлений для придания устойчивости мотоциклу. А устойчивость мотоцикла очень понадобится, когда придется работать с резьбовыми соединениями и осуществлять затяжку гайки или болта с большим усилием. Что касается большинства современных дорожных мотоциклов, а также спортбайков, то их центральная часть, как правило, не может быть использована для установки или вывешивания мотоцикла, так как зачастую прикрыта пластиковой облицовкой или помехой являются другие детали мотоцикла.

Обойти это препятствие можно с помощью передних или задних подкатов, которые помогут придать устойчивость мотоциклу используя переднюю вилку или расположенный сзади маятник. Но, так как узлы и детали у разных марок мотоциклов могут существенно отличаться, то весьма возможно, что в придачу к подкату придется приобрести специальные адаптеры. Рабочая часть подката имеет некоторую высоту, которая в зависимости от конструкции может быть зафиксирована на определенном уровне, а может и изменяться в допустимом диапазоне. Кроме того в некоторых случаях возможно, что понадобится установка дополнительных элементов, которые сыграют роль опор. Такие опоры могут иметь вид, как роликов, так и штырей цилиндрической формы.

В отличие от дорожных, кроссовые мотоциклы, а также мотоциклы класса «эндуро», имеют, в большинстве случаев, довольно ровную поверхность прямо под двигателем. Площадка, образованная этой поверхностью, позволяет использовать обычные подъемники и подставки, без применения дополнительного оборудования. Простейшая подставка выполняется из металлических деталей, причем ее высота не может быть изменена. Форму такой подставки можно сравнить с формой обыкновенного табурета. Существуют и современные экземпляры подставок или подкатов, высота которых может изменяться. Они представляют собой подъемник, у которого есть механический, или даже гидравлический привод. Механический привод предполагает использование физической силы человека, что в данном случае можно осуществить с помощью ноги.