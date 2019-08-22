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19 августа 19, 00:49
Подкаты и подставки для мотоциклов
мотоцикл
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Если владелец мотоцикла принял решение выполнять работы по обслуживанию и ремонту мотоцикла самостоятельно, то ему не обойтись без применения подставок и подкатов для мотоцикла. Ни боковая подножка, ни даже центральная подставка, если таковая имеется, не способны решить вопрос устойчивости двухколесного мотоцикла при проведении ремонтных работ. Подставки и подкаты для мотоциклов делают процесс ремонта намного более безопасным и менее трудоемким. В ситуациях, когда производится ремонт вилки мотоцикла, или его ходовой части, необходимость применения подкатов или подставок проявляется особенно ярко.
О подборе подкатов и подставок

При подборе подката или подставки на https://motokvartal.com.ua/instrumenty/1863/ следует в первую очередь исходить из того, каким типом мотоцикла вы пользуетесь. Это может быть кроссовый мотоцикл или спортбайк., что предполагает применение разных приспособлений для придания устойчивости мотоциклу. А устойчивость мотоцикла очень понадобится, когда придется работать с резьбовыми соединениями и осуществлять затяжку гайки или болта с большим усилием. Что касается большинства современных дорожных мотоциклов, а также спортбайков, то их центральная часть, как правило, не может быть использована для установки или вывешивания мотоцикла, так как зачастую прикрыта пластиковой облицовкой или помехой являются другие детали мотоцикла.

Передние и задние подкаты

Обойти это препятствие можно с помощью передних или задних подкатов, которые помогут придать устойчивость мотоциклу используя переднюю вилку или расположенный сзади маятник. Но, так как узлы и детали у разных марок мотоциклов могут существенно отличаться, то весьма возможно, что в придачу к подкату придется приобрести специальные адаптеры. Рабочая часть подката имеет некоторую высоту, которая в зависимости от конструкции может быть зафиксирована на определенном уровне, а может и изменяться в допустимом диапазоне. Кроме того в некоторых случаях возможно, что понадобится установка дополнительных элементов, которые сыграют роль опор. Такие опоры могут иметь вид, как роликов, так и штырей цилиндрической формы.

Подкаты для кроссовых мотоциклов

В отличие от дорожных, кроссовые мотоциклы, а также мотоциклы класса «эндуро», имеют, в большинстве случаев, довольно ровную поверхность прямо под двигателем. Площадка, образованная этой поверхностью, позволяет использовать обычные подъемники и подставки, без применения дополнительного оборудования. Простейшая подставка выполняется из металлических деталей, причем ее высота не может быть изменена. Форму такой подставки можно сравнить с формой обыкновенного табурета. Существуют и современные экземпляры подставок или подкатов, высота которых может изменяться. Они представляют собой подъемник, у которого есть механический, или даже гидравлический привод. Механический привод предполагает использование физической силы человека, что в данном случае можно осуществить с помощью ноги.
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