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20 августа 19, 21:39
Favorite Shoes: Из каких материалов покупать осенние сапоги?
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Очередное похолодание заставляет модниц подумать о смене гардероба. В частности важно уделить внимание обуви. Вы же не хотите, чтобы ноги промокли в лужах и вы от этого простудились

Поэтому не стоит спешить, а лучше узнать, из каких материалов изготавливается. Если вы уже сейчас решили купить осенние сапоги, интернет-магазин Favorite Shoes поделится ценной информацией. Так вы сможете приобрести самое лучшее и не пожалеть о покупке.

Из каких материалов могут быть сапоги на осень?

Кожаные

Считаются самыми распространенными из представленного ассортимента. В них вы можете ходить в любую погоду и не переживать. К тому же у вас есть возможность выбрать матовую или лакированную кожу. С последней будьте максимально осторожными, поскольку она боится царапин. А еще не совсем любит перепады температур.

Замшевые

Они по популярности у модниц на втором месте. Такие сапоги выглядят максимально женственно и элегантно. Только есть один минус – сильно боятся влаги. Поэтому их нужно носить в сухую погоду.


Нубуковые

Многие считают, что это материал только искусственного происхождения. А вот и нет. Да, он может быть искусственным, как и замша или кожа, но сейчас говорим о натуральном. Внешне этот материал похож на замшу, вот только делается из кожи крупного рогатого скота. А еще тут мелкий ворс.

Как и в предыдущем варианте, не рекомендуется надевать сапоги в дождливую погоду. А еще не забывайте тщательно ухаживать за поверхностью.

Резиновые

Если раньше их надевали только на огород или когда ехали загород, то теперь они проникли в повседневную жизнь. Правда, немного видоизменились. Яркие краски, интересные принты, наличие декора – все это позволило их носить каждый день. Понятно, что эта обувь не для офиса, но для прогулки в слякоть вполне подходит.

Силиконовые

Еще один вариант, чтобы выделиться из толпы. Особенно модницам приглянулись прозрачные модели. Цветные вставки возле подошвы. Понятно, что в этих сапогах при слишком низкой температуре не походишь, а вот сентябрьскими деньками в самый раз.

Как видите, обувные производители предлагают невероятное количество материалов. Вам осталось только решить. А чтобы не наделать глупостей, воспользуйтесь такими советами:

  • - Это будет основная пара или у вас есть запасные сапоги. Так важно к замшевым иметь еще кожаные.
  • - В них вы будете ходить на работу/учебу или только на прогулки с друзьями. В первом случае возьмите классику, во втором можете обратить внимание на резиновые или силиконовые.

Учитывайте эти особенности и покупайте обувь. А может сделаете это прямо сейчас, пока в интернет-магазине Favorite Shoes действует скидка до 31.08.2019 в 20% на коллекцию SS19. Чувствуйте себя комфортно и стильно в любую погоду.
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