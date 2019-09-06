Как делают тротуарную плитку

Только для этого нужно знать один важный критерий — методика производства тротуарной плитки разная. И это влияет на качество и долговечность в первую очередь.

В производственных условиях плитка для тротуаров выполняется двумя способами — вибролитье и вибропрессование.





Методы производства плитки

Вибропрессованная тротуарная плитка Золотой мандарин, как и плитка, полученная методом вибролитья, изготовлены из бетонной смеси — цемента, отсева, гравия, воды и разных добавок. Добавки определяют дополнительные качества плитки. Это цвет, время застывания смеси, морозостойкость, влагоустойчивость.

После приготовления смеси ее помещают в формы, которые и определяют геометрию будущего изделия. Очень важно, что при формовке смеси определяется толщина плитки. Она может быть разной, это зависит от предполагаемой нагрузки.

Понятно, что для проезжей части предпочтительнее плитка потолще, а для садовой дорожки подойдет и более тонкая брусчатка.





Вибролитье

Здесь начинается самое интересное — методика изготовления плитки. При вибролитом методе изготовления готовая форма помещается на вибростол для равномерного распределения смеси по форме. Кроме этого, в процессе вибрации поверхности из смеси удаляется лишний воздух, чтобы плитка была прочнее. Собственно, вибролитая плитка после застывания готова к применению.





Вибропрессование

Вибропрессование отличается от вибролитья тем, что на готовый раствор в форме действует пресс одновременно с вибрацией. Естественно, это скажется на плотности готового изделия и, конечно, на прочности. Чем плотнее материал, тем прочнее и долговечнее плитка. После вибропрессования готовая плитка укладывается на поддоны и отправляется в специальную камеру, где поддерживается определенная технологией влажность и температура.

В результате получается очень однородное, мелкопористое изделие, которое мало подвержено проникновению влаги, износостойкое, стойкое к истиранию. На прочность вибропрессованной плитки в значительной степени влияет толщина, о которой мы уже говорили. Правильный выбор толщины плитки — залог ее длительного использования и износостойкости.