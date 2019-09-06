Toyota запускает испытание солнцемобиля

Автомобильный бизнес на пороге инноваций: уже с июля японский производитель Toyota запустил новое тестирование. Онлайн издательству стало известно, что новая модель автомобиля будет полностью работать на солнечной энергии. Экологически чистое транспортное средство нового поколения функционирует за счет преобразования энергии солнца в электрическую без необходимости использования других видов топлива или зарядки – сообщается в информационном разделе все новости Украины

По задумке разработчиков, ежедневная эксплуатация «солнечного» автомобиля будет обходиться владельцам бесплатно, ведь зарядка от энергии солнца не требует постоянных вложений. Для этого на капоте, заднем багажнике и крыше автомобиля установлены зарядные батареи мощностью 840 ватт.

Ранее команда Toyota работала над моделью Prius PHV, где использовали батареи объемом всего 180 ватт. Солнечные элементы размещались на крыше автомобиля и служили лишь как дополнительный источник питания. Мощности элементов было недостаточно для полностью автономной работы транспортного средства. Сегодня, совместно с компаний Sharp, японский автобренд тестирует новую разработку. Благодаря использованию модулей высокой эффективности от компании Sharp, специалистам удалось увеличить запас хода до 56 километров, ведь в солнечных батареях Sharp мощность каждой ячейки почти в пять раз выше. При этом заметно повысился и показатель КПД, в новой модели удалось превысить предыдущие результаты и добиться КПД более 34 %. Все данные предоставлены компанией как предварительные и будут уточняться в процессе технических испытаний. Кроме того, новый автокар умеет накапливать солнечный заряд даже во время движения, ранее энергия сохранялась лишь во время простоя.

Разработчики подчеркивают положительные характеристики «солнечных» машин:

- Не несут угрозу окружающей среде;

- Длительный срок эксплуатации;

- Не требуют дополнительных видов топлива;

- Отличаются компактными габаритами;

- Не требуют затрат на заправку;

Есть и несколько недостатков: такие технологии сложно запустить для массового производства, ведь производство солнцемобиля требует значительных затрат. А для тех моделей, которые уже появились на рынке, нет мастерских с качественной материально-технической базой для обслуживания. Кроме того, показатели скорости и мощности транспортных средств на солнечных батареях значительно уступают обычным автомобилям.

Эксперты отрасли уверены, инновационная технология получит дальнейшее развитие, позволяя человечеству с пользой применять солнечную энергию.