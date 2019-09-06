Современные школьники: о чем должны знать родители?

Как бы нам ни хотелось думать иначе, внешний вид имеет значение, одноклассники оценивают друг друга по качеству одежды и канцтоваров. При этом не стоит гнаться за брендами самим и культивировать брендоманию у ребенка. Но покупать красивую, качественную и безопасную одежду можно и нужно. Тем более, на интернет-площадках типа Kasta всегда найдется масса вещей с хорошими скидками.





Ребенок и потребительство

Хорошо, если ваш подросток говорит прямо, что хочет куртку, как у Миши, или пенал, как у Даши. В таких случаях вы покупаете такую же вещь или объясняете про индивидуальность, личную уникальность, находите разумный компромисс. Можно согласиться с тем, что ветровка Миши хороша, но важно найти собственный стиль. И отправиться за модными куртками для мальчиков в каталог Kasta.ua.

Есть также категория детей, которые ничего не просят и соглашаются со всеми предложениями. Но со временем выясняется, что их очень мучило ваше невнимание и непонимание. Ведь на самом деле тогда, в седьмом классе, был нужен рюкзак черного цвета с USB-портом, а не то «уродство», которое вы купили. Представляете: ребенок не решается оспорить ваше решение, но потом годами страдает!

Между тем капля внимания могла бы предотвратить эту ситуацию.





Как не подвести ребенка?

Вас никто не заставляет следовать современным молодежным трендам. Но ради своего ребенка вы должны быть в курсе происходящего. Подумайте: вашим родителям пришлось смириться с неоновыми лосинами и тамагочи в 1990-х. Как это отразилось на вашей жизни? Скорее всего, ничего критичного не произошло.

Итак, чтобы не выставлять своего ребенка «белой вороной» в компаниях сверстников:

· разговаривайте о моде и стиле. Например, можно втянуть подростка в обсуждение модных луков из журналов;

· наблюдайте, во что одеты, какими гаджетами пользуются сверстники в его компании;

· будьте в курсе технических новинок, которые увлекают молодежь. Даже если они кажутся вам бессмысленными, не начинайте с негатива. Спросите ребенка, что он думает на их счет, чем они привлекательны с его точки зрения.

Не покупайте ничего для ребенка без его мнения. Да, мало кто любит многочасовые походы по ТЦ, но, во-первых, есть такие онлайн-магазины, как Kasta. Во-вторых, можно объяснить, что вы ждете от своего чада решений в том, что прямо его касается. И неважно, собираетесь ли вы купить компьютер, например здесь:https://kasta.ua/market/kompyutery/, или носки, без его участия ничего не будет.





Однако не стоит ударяться и в другую крайность – включаться в подростковую гонку брендов и выяснения, кто кого круче с их помощью.

1. Объясните, что всегда будет кто-то, у кого лучше телефон и одежда. Дайте понять, что ориентироваться на мнение окружающих в этих вопросах не стоит.

2. Подчеркивайте, что важна не бирка, а качество, удобство и уместность.

3. Привлекайте ребенка к планированию бюджета.