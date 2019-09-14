Секрет игры в лотерею

Мы все хотим знать секреты выигрыша в лотерею, верно?

Но, как и все лучшие секреты, настоящие секреты лотереи скрыты из виду.

Сохраняй адекватность мышления

Думаем, что все мы понимаем, что никто не может предсказать выигрышные лотерейные номера. Это просто невозможно. Можно найти в Интернете бесконечные сумасшедшие математические вычисления и некоторые действительно дурацкие электронные таблицы Excel. Но ничто из этого не может преодолеть тот факт, что лотерея – это просто шары, подпрыгивающие в пластиковом пузыре. И эти шары не помнят, что произошло на прошлой неделе. Каждая комбинация уникальна и случайна.

Задумайся об этом на мгновение

Если бы кто-нибудь мог предсказать результаты лотереи, даже малейший их процент, то это доказывало бы, что лотерея НЕ была случайной! И понимаешь ли ты, сколько юридических проблем будет у операторов из-за проведения нечестной лотереи? Такого никогда не случалось.

Вот реальные секреты лотереи



