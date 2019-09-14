Секрет игры в лотерею

Мы все хотим знать секреты выигрыша в лотерею, верно?
Но, как и все лучшие секреты, настоящие секреты лотереи скрыты из виду.
Сохраняй адекватность мышления
Думаем, что все мы понимаем, что никто не может предсказать выигрышные лотерейные номера. Это просто невозможно. Можно найти в Интернете бесконечные сумасшедшие математические вычисления и некоторые действительно дурацкие электронные таблицы Excel. Но ничто из этого не может преодолеть тот факт, что лотерея – это просто шары, подпрыгивающие в пластиковом пузыре. И эти шары не помнят, что произошло на прошлой неделе. Каждая комбинация уникальна и случайна.
Задумайся об этом на мгновение
Если бы кто-нибудь мог предсказать результаты лотереи, даже малейший их процент, то это доказывало бы, что лотерея НЕ была случайной! И понимаешь ли ты, сколько юридических проблем будет у операторов из-за проведения нечестной лотереи? Такого никогда не случалось.
Вот реальные секреты лотереи
- - Играй в онлайн лотерею, выбранную правильно. Не просто слепо выбирай игру с самым большим призом. Игры с огромными джек-потами очень трудно выиграть.
- - Не распределяй деньги по множеству разных игр и скретч-карт. Выясни, какие из них лучше, и сфокусируйся.
- - Тебе не нужно играть в каждом розыгрыше. Больше билетов в меньшем количестве розыгрышей дает тебе лучшие шансы.
- - Покупка большего количества билетов дает больше шансов на победу. Так что планируй, как ты собираешься расходовать свой бюджет. И придерживайся своего плана.
- - Игра в группе может быть веселее, и вы можете позволить себе купить намного больше билетов. Вот почему синдикаты побеждают чаще. Как только ты выиграешь, ты поделишься призом с другими участниками. Это сокращает твои доходы, но ты можешь продолжать побеждать в команде.
- - Есть много популярных лотерей, в которые играют миллионы, и это лотереи с огромными джек-потами. Если ты выберешь менее популярные игры, твой джек-пот может быть не таким большим, но у тебя наверняка будет больше шансов выиграть такую игру. Наличие нескольких побед может стоить того.
- - Обрати внимание на то, что твой приз также будет зависеть от того, сколько билетов имеют одинаковый выигрышный номер. Если у двоих из вас одно и то же выигрышное число, вам придется разделить сумму джек-пота пополам.
- - Наслаждайся игрой. Если это перестает быть забавным, найди другое хобби.
- - Если ты сорвал джек-пот, сделай всё возможное, чтобы избежать огласки. Да, цирк СМИ может быть веселым, но письма с просьбами и сумасшедшие придут толпами, и ведь они не уйдут в ближайшее время.
- - Самый важный секрет успеха лотерей заключается в том, как ты используешь выигранные деньги. Чтобы выиграть «по всем статьям», помни, что хорошо инвестированный маленький джек-пот может быть лучше, чем огромный джек-пот, растраченный по мелочам.