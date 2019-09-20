Компания IPnet представляет выгодную услугу для пользователей – ИНТЕРНЕТ + ТВ. Преимущество этой пары на лицо – один провод, две составляющие. С парой интернет и телевидение для дома клиенты получают высокоскоростной интернет и телевидение в HD качестве.





Интернет + ТВ = идеальное сочетание

Ни одна современная семья не обходится без домашнего интернета, а многие также любят посмотреть любимые передачи и трансляции по телевизору.

Интернет и телевидение в одном кабеле это отличный выбор как для владельцев современных SMART-TV, так и для тех, чей телевизор не поддерживает интернет телевидение.

Приобретая услугу пары ИНТЕРНЕТ + ТВ один раз, пользователь больше не должен платить за нее отдельно. Также не нужно тратиться на кабельные каналы, а смотреть любимые передачи теперь можно без абонплаты.

Преимущества пакета Интернет + ТВ

Для семей, которые в одинаковой мере пользуются интернетом и телевидением преимущества такого набора очевидны:

- Высокоскоростной домашний интернет. Без преувеличений, это неотъемлемая часть жизни человека. Интернет дома – это доступ к информации, онлайн покупкам и платежам, общению, досугу и т.д. в любое время суток.

- Один провод. Всего один канал передачи данных покрывает собой все мультимедиа для дома.

- Низкая цена. Устанавливая пакет Интернет + ТВ, можно значительно сэкономить на абонплате за просмотр телепередач, чего не позволяет кабельное ТВ.

- Высокое качество. На данный момент картинку, которую дает интернет телевидение, можно сравнить с изображением, получаемым при помощи спутникового ТВ. При этом, первый вариант не нуждается в постоянной подстройке и дорогостоящем оборудовании.

При подключении интернета и телевидения, тарифы следует уточнять у оператора при оформлении заявки.





Особенности подключения

Во время установки домашнего интернета + ТВ, будет протянут интернет кабель, который разделяется на две части: одна для трекера, который обеспечивает скоростную wi-fi сеть по всему дому, а вторая подключается к телевизору.

Второй провод нужен для того, чтобы обеспечить максимальное качество телевещания, которого невозможно достичь с помощью wi-fi роутера.

Если просмотр телепередач осуществляется с помощью Smart-TV или ПК, необходимо установить соответствующее программное обеспечение для комфортного пользования.

В случае, если интернет телевидение будет на обычном телевизоре, необходимо дополнительное оборудование, которое можно купить или взять в аренду у компании IPnet.