Освещаем улицу светильниками на солнечных батареях

Уличные светильники на солнечных батареях - современная разработка, позволяющая получить качественное освещение участка в ночное время суток без траты электричества. Они заряжаются от солнечных лучей и не требуют подсоединения к прямому источнику электроэнергии. За счет этого цикл зарядки и работы полностью автоматизирован и не требует дополнительного вмешательства человека: вы не забудете фонарики зарядить или своевременно включить/выключить.





Принцип работы светильников на батареях

В дневное время суток монокристаллическая панель под влиянием солнечных лучей накапливает энергию, затем направляет ее в конвектор. Там батарея ее накапливает до захода солнца. Далее автоматически срабатывает сумеречный датчик и газонный светильник начинает работать. С восходом солнца он отключается с помощью контроллера и переходит в режим зарядки.









Уличные светильники на солнечных батареях: преимущества

Светильник, работающий от солнечной батареи, постепенно вытесняет классические варианты освещения для улицы. Это связано со многими преимущественными качествами нового изобретения:

1. Чтобы садовый свет работал, вам не нужно подключать его к прямому источнику электричества. Установка возможна даже в тех местах, где прокладка кабеля невозможна.

2. LED-освещение не нуждается в регулярном обслуживании. Срок его службы составляет более 5 лет при постоянной эксплуатации.

3. Солнечная батарея накапливает энергию даже в облачные дни.

4. Установочный процесс не включает в себя сложных этапов, поэтому может быть осуществлен любым человеком.

5. Солнечное освещение на вид выглядит современно и стильно. В продажу поступает много разных моделей, позволяющих выбрать оптимальный вариант автономных светильников для дачи или частного дома.

6. Уличный фонарь светит ярко, при этом заряда батареи потребляет немного. Благодаря этому накоплений хватает, чтобы дом освещался всю ночь.

По статистике, замена электрических лампочек на солнечные панели обходится в несколько раз дешевле. Это связано с отсутствием постоянного обслуживания - после монтажа вы не вмешиваетесь в рабочий цикл таких ламп. Такого рода капиталовложение окупает себя в кратчайшие сроки, ведь потребление электричества полностью отсутствует - солнце является источником питания лампочек.









Недостатки светильников на батареях

Существенным недостатком такого типа декоративных светильников является тот факт, что в зимнее время ресурса батареи не хватает до окончания ночи. По этой причине светодиодный свет - хороший вариант для сезонов: весна, лето, осень. Если же для вас полный рабочий цикл светильников не имеет значения, они будут идеальной альтернативой классическим лампам. Более того, на современном рынке вариаций солнечных светильников достаточно, чтобы выбрать для себя подходящий формат, который удачно дополнит ландшафт участка.