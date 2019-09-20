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17 сентября 19, 19:08
Как позабыть раз и навсегда о длинных очередях в аптеках?
Liki24.com
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Всего за 10 лет, мир просто перевернулся вверх ногами. За это время был придуман искусственный интеллект, дроны-доставщики посылок, дроны-пожарники, гироскутеры, электромобили Tesla и многое другое. В 2019 году всё сделано для того, чтоб упростить жизнь человеку. И вот у нас в Украине тоже прогресс не стоит на месте

Да, дронов-доставщиков у нас пока нет, но зато есть специальные сервисы, которые, уж поверьте, ничуть не хуже. Сегодня мы расскажем вам о таком сервисе, как https://liki24.com. Чем он приглянулся тысячам украинцам, и как удалось добиться такого сногсшибательного результата компании?

Немного о сервисе Liki24.com

Основали эту компанию пятеро бравых ребят. Помогая друг другу в данном проекте им удалось привлечь внимание инвесторов. Первый конкурс они выиграли на IT-Arena – арена стартапов. Тогда инвестировали в них 10 тысяч долларов. После чего их начали приглашать на разные события и мероприятия, где они познакомились с разными инвесторами. После восьми месяцев анализирования и проверок, они получили инвестиции в 1млн долларов!

Что интересного приготовил нам сервис Liki24.com?

Как мы и писали выше, этот сайт способен облегчить покупки медикаментов тысячам покупателей. Главным его преимуществом является быстрое нахождение препаратов в тысячах разных аптеках по самой минимальной цене. Это стало возможным благодаря тому, что сервис имеет договоренность с аптеками о доступе программы учёта с актуальными данными. И поэтому, как только кто-то заказывает тот или иной препарат, сервис Liki24.com моментально получают сигнал о том, что этот препарат купили в N-количестве. Поэтому на сайте всегда актуальные и цены, и количество препаратов, которые остались в наличии.


Как проходит процесс доставки?

Перед тем, как открыть сайт, владелец Антон Авринский обращался к юристам, которые были тесно связаны с фармацевтическим рынком. Они несколько месяцев подготавливали схему для легализации всего процесса. И теперь, когда клиент заказывает товары, он фактически подписывает договор доверенности. И только после этого наши курьеры собирают заказ и отвозят его на пункт назначения.  

Доставку осуществляет сервис, как по Киеву, так и прямой доставкой по крупным городам Украины до двери. Также есть возможность доставки службой «Новая почта». Данный вид доставки особенно актуален тем, когда каких-либо редких препаратов нет во всём городе.
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