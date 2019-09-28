Лучший ковролин для гостиниц и офисов

Сегодня приобретать ковролин или любое другое напольное покрытие очень удобно в интернет-магазине. Одним из лучших магазинов в Украине является ПолMall, который предлагает широкий выбор высококачественного, красивого и износостойкого ковролина для гостиниц и офисов от лучших производителей.





Преимущества и особенности выбора ковролина для гостиниц

Имидж и впечатление гостей от отеля напрямую зависит от его интерьера. Ковролин для гостиниц представляет собой прочное полотно из синтетических полимеров на резиновой или либо джутовой основе с разным типом, плотностью и высотой ворса.Для гостиниц, офисов и прочих мест с высокой проходимостью используют полукоммерческий и коммерческий ковролин, который можно использовать практически в любых условиях с разным уровнем нагрузок.

Такое покрытиестанет оптимальным выбором, т.к. имеет прекрасное соотношение высокого качества и доступности. Основные преимущества ковролина для отелей и офисов от магазина ПолMall:

- повышенный уровень износоустойчивости;

- отменные технические характеристики;

- высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;

- устойчивость к возникновению плесени и вредителей;

- высокая стойкость к механическим воздействиям;

- простота и легкость в уходе;

- экологичность;

- наличие противопожарных сертификатов;

- эстетичность.

Ковролин для гостиниц представлен в различных расцветках и дизайнах, что позволяет приобрести максимально подходящее изделие к интерьеру гостиницы либо офиса. Покрытие для отелейимеет показатели износостойкости от 31 до 33. Так, для гостиничных номеров следует выбирать ковролин 31 или 32 класса, для коридоров и конференц-залов подойдет покрытие 32 класса, а для ресторанов, холлов, лобби – 33. В магазине ПолMall представлены варианты 21–23 класса износоустойчивости, но они больше подойдут для мест с низкой и средней проходимостью. Специалисты утверждают, что для гостиниц лучше выбирать полукоммерческий или коммерческий вариант покрытия.



