Лучший ковролин для гостиниц и офисов

Сегодня приобретать ковролин или любое другое напольное покрытие очень удобно в интернет-магазине. Одним из лучших магазинов в Украине является ПолMall, который предлагает широкий выбор высококачественного, красивого и износостойкого ковролина для гостиниц и офисов от лучших производителей.
Преимущества и особенности выбора ковролина для гостиниц
Имидж и впечатление гостей от отеля напрямую зависит от его интерьера. Ковролин для гостиниц представляет собой прочное полотно из синтетических полимеров на резиновой или либо джутовой основе с разным типом, плотностью и высотой ворса.Для гостиниц, офисов и прочих мест с высокой проходимостью используют полукоммерческий и коммерческий ковролин, который можно использовать практически в любых условиях с разным уровнем нагрузок.
Такое покрытиестанет оптимальным выбором, т.к. имеет прекрасное соотношение высокого качества и доступности. Основные преимущества ковролина для отелей и офисов от магазина ПолMall:
- - повышенный уровень износоустойчивости;
- - отменные технические характеристики;
- - высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
- - устойчивость к возникновению плесени и вредителей;
- - высокая стойкость к механическим воздействиям;
- - простота и легкость в уходе;
- - экологичность;
- - наличие противопожарных сертификатов;
- - эстетичность.
Ковролин для гостиниц представлен в различных расцветках и дизайнах, что позволяет приобрести максимально подходящее изделие к интерьеру гостиницы либо офиса. Покрытие для отелейимеет показатели износостойкости от 31 до 33. Так, для гостиничных номеров следует выбирать ковролин 31 или 32 класса, для коридоров и конференц-залов подойдет покрытие 32 класса, а для ресторанов, холлов, лобби – 33. В магазине ПолMall представлены варианты 21–23 класса износоустойчивости, но они больше подойдут для мест с низкой и средней проходимостью. Специалисты утверждают, что для гостиниц лучше выбирать полукоммерческий или коммерческий вариант покрытия.
ПолMall – качественный ковролин для гостиниц в любой уголок Украины
ПолMall – специализированный интернет-магазин напольных покрытий, который мы смело можем вам рекомендовать как один из лучших в Украине. В каталоге магазина представлен действительно широкий ассортимент ковролина на любой вкус и бюджет, ознакомиться с которым можно на странице официального сайта: https://polmall.com.ua/kovrolin/dlya-gostinits/. Здесь вы найдете продукцию от ведущих производителей Бельгии, Голландии и других стран.
Совершать покупку через интернет удобно, т.к. это не только экономит силы и финансы, но и ваше время. Оплата осуществляется всеми удобными способами, а доставка выполняется в любой населенный пункт Украины в максимально короткий срок.