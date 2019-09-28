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27 сентября 19, 22:35
Лучший ковролин для гостиниц и офисов
ковролин
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Износостойкость, практичность, эстетичность – основные характеристики, на которые при выборе напольного покрытия обращают внимание владельцы гостиничных и офисных комплексов. Немаловажным является и вопрос стоимости, ведь не всегда высокая цена гарантирует хорошее качество.Среди всех типов напольных покрытий не перестает набирать популярность ковролин. Он универсален и при грамотном подходе к выбору будет красивым и долговечным покрытием, дарящим постояльцам гостиницы или работникам офиса уют и комфорт

Сегодня приобретать ковролин или любое другое напольное покрытие очень удобно в интернет-магазине. Одним из лучших магазинов в Украине является ПолMall, который предлагает широкий выбор высококачественного, красивого и износостойкого ковролина для гостиниц и офисов от лучших производителей.


Преимущества и особенности выбора ковролина для гостиниц

Имидж и впечатление гостей от отеля напрямую зависит от его интерьера. Ковролин для гостиниц представляет собой прочное полотно из синтетических полимеров на резиновой или либо джутовой основе с разным типом, плотностью и высотой ворса.Для гостиниц, офисов и прочих мест с высокой проходимостью используют полукоммерческий и коммерческий ковролин, который можно использовать практически в любых условиях с разным уровнем нагрузок.

Такое покрытиестанет оптимальным выбором, т.к. имеет прекрасное соотношение высокого качества и доступности. Основные преимущества ковролина для отелей и офисов от магазина ПолMall:

  • - повышенный уровень износоустойчивости;
  • - отменные технические характеристики;
  • - высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
  • - устойчивость к возникновению плесени и вредителей;
  • - высокая стойкость к механическим воздействиям;
  • - простота и легкость в уходе;
  • - экологичность;
  • - наличие противопожарных сертификатов;
  • - эстетичность.

Ковролин для гостиниц представлен в различных расцветках и дизайнах, что позволяет приобрести максимально подходящее изделие к интерьеру гостиницы либо офиса. Покрытие для отелейимеет показатели износостойкости от 31 до 33. Так, для гостиничных номеров следует выбирать ковролин 31 или 32 класса, для коридоров и конференц-залов подойдет покрытие 32 класса, а для ресторанов, холлов, лобби – 33. В магазине ПолMall представлены варианты 21–23 класса износоустойчивости, но они больше подойдут для мест с низкой и средней проходимостью. Специалисты утверждают, что для гостиниц лучше выбирать полукоммерческий или коммерческий вариант покрытия.

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ПолMall – качественный ковролин для гостиниц в любой уголок Украины

ПолMall – специализированный интернет-магазин напольных покрытий, который мы смело можем вам рекомендовать как один из лучших в Украине. В каталоге магазина представлен действительно широкий ассортимент ковролина на любой вкус и бюджет, ознакомиться с которым можно на странице официального сайта: https://polmall.com.ua/kovrolin/dlya-gostinits/. Здесь вы найдете продукцию от ведущих производителей Бельгии, Голландии и других стран.

Совершать покупку через интернет удобно, т.к. это не только экономит силы и финансы, но и ваше время. Оплата осуществляется всеми удобными способами, а доставка выполняется в любой населенный пункт Украины в максимально короткий срок.
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