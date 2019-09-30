Цветочные тренды: что модно дарить этой осенью?

Пожалуй, цветочный бизнес самый зависимый от смены сезонов. Благодаря голландским и отечественным цветоводам подснежниками под новогоднюю елочку уже никого не удивишь. Но все-таки температура за окном диктует свою моду в цветочном бизнесе. С увеличением приехавших на учебу и заработки в столицу жителей регионов и иностранцев доставка цветов в Киеве переживает бурный рост. Как заказать букет без риска и что подарить?

Онлайн-заказ









Ничего сложного – заходим на страницу флористического салона и выбираем в каталоге подходящую композицию. Женщины ищут вдумчиво, пересматривают весь каталог, внимательно вчитываются в состав букета и изучают составляющие букета. Мужчины просто выбирают букет по цене и цвету.

Для удобства виртуальных посетителей букеты распределены по категориям – от свадебных до профессиональных праздников. Представлены дорогие авторские композиции и небольшие изысканные букеты, которые может позволить себе любой. Даже недорогие букеты включают в себя модные сорта роз, экзотические травы и веточки.

Курьеры, курьеры…









Цветочные курьеры немного отличаются от доставщиков пиццы – они элегантно одеты и самим своим появлением создают атмосферу праздника. Не обязательно оформлять доставку букета на дом. Напротив, букет, врученный курьером маме или подруге прямо на работе, станет предметом обсуждения коллектива в ближайшую неделю и повысит ее рейтинг в глазах начальства.

Цветочный комплимент коллеге из центрального офиса или очаровательной представительнице компании-поставщика, с которыми вы общаетесь исключительно виртуально – великолепная возможность наладить неформальные дружеские отношения, столь ценимые в бизнес-среде.

Что в моде









В осеннюю или зимнюю пору любая женщина особенно нуждается в душевном тепле и нежности. Нежность – главный тренд сезона. Все оттенки пудры, бледно-розовые, сиреневые, золотистые оттенки. Мастера-флористы умело соединяют в гармоничную композицию десятки сортов различных роз, гвоздик, пионов, эустом, разбавляют их ароматными веточками экзотов и эндемиков. Для осени характерны розы, хризантемы, астры, эустомы, альстромерии, орхидеи.

В моде асимметрия и сложные ломаные линии. Хотя для букета из десятков роз или пионов нет ничего лучше простой (но правильно оформленной) связки с ленточкой.

Букеты в шляпных коробках и прозрачных кубах скрывают флористическую губку, которая поможет прожить цветам намного дольше. Не вышли из моды коробки-сюрпризы с цветами и сладостями.



