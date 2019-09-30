Тактическая одежда: как выбрать и не пожалеть

Это то, за что мы платим дополнительные деньги, при этом каждый может выбрать необходимый уровень защиты, не уступая гражданской одежде в стилистике и практичности. Если хорошенько пройтись по каталогу тактической одежды https://unifender.com.ua/odezhda , несомненно, что каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант.





Зачем нужна тактическая одежда в повседневной жизни

Как и военные технологии, которые упрощают повседневную жизнь, милитари-одежда призвана показать свои преимущества над обычной:

1. Крой тактической одежды отличный от обычной. Она не сковывает движений, крой продуман до мелочей. 2. Материал тактических костюмов весит меньше, чем материал повседневных. В комплексе с другими особенностями, тактическая одежда носится гораздо легче. 3. Ткань, которая используется для тактической одежды, не промокает, в то же время позволяет телу дышать, у ткани превосходная паропроницаемость. 4. Эргономика тактического обмундирования продумана лучше, масса карманов, капюшоны, непромокаемые застежки для карманов.

Спандекс, полиэстер и хлопок в разных сочетаниях придадут одежде надежность. Дорогие модели могут иметь тефлоновую пропитку, иметь подложку из мембранных дышащих материалов, которые пропускают воздух только в одном направлении.













Анатомический свободный крой позволит не ограничивать себя в движениях — бег, прыжки, вождение любого транспорта, весь диапазон физической активности будет доступен при применении тактической одежды. Более того, ткань усилена в наиболее чувствительных областях тела, коленях, паховой области, что позволяет ощущать еще большую свободу действий.

Дизайн тактической одежды, безусловно, говорит о готовности ее владельца к любым испытаниям. Тренд «тактический стиль» подразумевает, что такая одежда даст своему владельцу ряд преимуществ:

1. Такая одежда послужит надежной защитой от ветра и влаги. 2. Она будет способствовать терморегуляции благодаря продуманному внутреннему подкладочному слою. 3. Легкая и маневренная одежда позволит не сковывать движения. 4. Немаловажно, что тактическая одежда не бросается в глаза, она неприметна, но при этом более функциональна, чем обычная.

Основной сегмент потребителей — это охотники и рыболовы, военные, спортсмены, а также люди, которые связаны с оперативной работой и экстремальными видами спорта.