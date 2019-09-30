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30 сентября 19, 22:04
Цвет и силуэт: вязаные платья в гардеробе модницы
вязаные платья
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Да ну – скучно, скажут многие из читательниц, и будут глубоко неправы. Трикотажные вещи на пике популярности во всем мире

Качественная вещь, которая не растягивается, не линяет и не скатывается противными комочками шерсти  после первой носки – это половина успеха вашего образа в холодную пору. Загляните на сайт украинского производителя трикотажной одежды и аксессуаров «Наталка». Вы убедитесь – качественные брендовые вещи имеют вполне доступную цену.

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Платье – это базовая вещь гардероба женщины. Платье задает настроение, формирует фигуру, соблазняет или держит на нужной дистанции. Поиграем цветами и моделями?


Комфортный красный


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Как правило, красные платья имеют точную посадку по фигуре. Красный – это вызов, немного агрессии и страсти. Озадачьте свое окружение, надев в офис просторное платье-свитер сочного алого цвета. Простое букле, пушистая уютная пряжа вступают в молчаливый конфликт с броским цветом. А вместе получается очень беззащитный и в то же время соблазнительный образ.


Модный пудровый


Картинки по запросу платье наталка


Нежный женственный образ создан всего одной деталью женского гардероба. Маленькое приталенное платье пудрового оттенка выгодно облегает контуры тела и практически сливается с кожей. Напомнить вашему собеседнику о том, что вы все-таки одеты, призвана ажурная вязка в районе декольте и плеч.


Стильная лазурь


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Великолепный выбор на каждый день или для вечеринки с друзьями. Просторная модель раскрепощает и не вынуждает каждые пять минут контролировать осанку и животик. Объемный воротник-хомут позволяет обойтись без шарфа и выглядеть невероятно элегантно в расстегнутой шубке или легкой куртке. 


Оттенки серого


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Приталенная модель с расширенной юбкой подчеркивает тоненькую талию, красивую линию бедер и стройные ножки. Модель абсолютно сбалансирована: основной акцент смещен на юбку с красивыми волнами светло-серого оттенка. Отличный выбор для романтичного ужина или встречи c подружками.


Сиреневая элегантность


Картинки по запросу платье арина наталка


Классическое платье-футляр, строгое и при этом удивительно женственное. Сложная фактура базовой ткани переливается несколькими оттенками. Законченность образа создает контрастный кант по краям изделия и воротник-гольф. На презентации бизнес-проекта или встрече с солидными заказчиками вы – сама безупречность.
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