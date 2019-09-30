Кепки и бейсболки. Такие разные уборы

Роднит их одно — функциональность, поскольку изобретены они были явно не для красоты.





Откуда взялись кепки

Кепка появилась раньше классической бейсболки примерно лет на сто. Если не брать во внимание древние головные уборы с козырьком и с полями, то первая кепка, то есть убор с козырьком, появился еще в конце XVIII века. Что-то похожее тогда ввели в армии Англии, но через несколько десятков лет головной убор трансформировался в простую пилотку.

К 20-м годам XIX века впервые прозвучало слово «кепи». Во французской армии такими уборами заменили устаревшие, тяжелые и громоздкие киверы. Это было нечто среднее между фуражкой и современной бейсболкой — тканевый мягкий верх и квадратный козырек. Такой убор был гораздо удобнее фуражек и это приметили в армии США. Потому что уже во время Гражданской войны солдаты массово носили именно аналоги французским кепи.

Плоские тканевые кепки появились еще раньше. Есть сведения, что такие уборы носили итальянские крестьяне на Сицилии, чтобы защититься от солнца еще с XV века. Интересно, что кепка в Грузии тоже имеет итальянские корни.

В 1851 году на центральной площади Тбилиси был открыт оперный театр, пользовавшийся огромной популярностью. Большую часть труппы составляли выходцы из итальянских оперных школ. Однако спустя 20 лет при невыясненных обстоятельствах театр сгорел до тла, поэтому большинство актеров итальянской труппы вернулось на родину.

Но не все. Сальваторе Кокуцца, тенор итальянской труппы, в юности подрабатывал у отца в мастерской по изготовлению традиционных на Сицилии кепи Коппола. Вспомнив былые навыки, итальянец решил продавать похожие кепки в Тбилиси. Успех нового предприятия был ошеломительным, настолько, что Кокуцца открыл вторую мастерскую в Кутаиси, где кепка повторила успех. С тех пор кепка стала распространяться по империи, а к началу ХХ века уже стала трендом во всей Европе, не только в Италии.

Бейсболки, которые шьют даже самые передовые модельные дома, появились только в 50-х годах прошлого века как раз на игроках бейсбольных команд в США. Головной убор стал культовым в Америке и получил несколько модификаций, ориентированных как на занятия спортом, так и на другие профессии.

В частности, популярной стала кепка дальнобойщика, trucker hat, которая отличалась более высокой мягкой лобовой частью, обязательной регулировкой и пластиковым задником из прозрачной сетки.