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2 октября 19, 17:58
Что важно знать о современных генераторах?
генератор
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Топливный генератор — дорогостоящее приобретение, поэтому важно, чтобы он без поломок выполнял свои функции не один год

Идеальный генератор должен быть одновременно мощным, экономичным в плане потребления топлива и стоить разумные деньги. Чтобы выбрать агрегат, в котором бы сочетались все эти качества, нужно кое-что знать о видах и характеристиках генераторов.


Виды агрегатов

Любой топливный генератор — это своего рода небольшая автономная электростанция. 

По типу используемого топлива они бывают:

  • - бензиновые;

  • - дизельные;

  • - газовые.

По назначению их можно разделить на 2 группы:

  • - бытовые;

  • - профессиональные.

Бытовой — это альтернативный источник питания в случае кратковременного отключения электричества. Обычно это небольшой агрегат с мощностью до 4 кВт и способностью непрерывно работать около 4 часов.

Профессиональные за счет мощного двигателя поддерживают работоспособность до 10 часов. Такие источники питания обычно используют на промышленных объектах.


Варианты мощности

По характеристикам мощности они бывают 4 типов:

  • - от 0,35 до 1,5 кВт — небольшие переносные;

  • - 2-4 кВт — для загородных домов;

  • - 5-15 кВт — для промышленного использования;

  • - 15 кВт и больше — для интенсивной эксплуатации на больших объектах.

Выбирая бензиновый генератор или другой, важно правильно подсчитать необходимую мощность агрегата. Для этого суммируют мощность приборов, которые будут подключены, и коэффициент пускового тока каждого из них. Но для большей надежности лучше выбирать аппарат с запасом мощности до 20%. И это главное, что следует знать о топливных генераторах для дома.
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