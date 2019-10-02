Что важно знать о современных генераторах?

Идеальный генератор должен быть одновременно мощным, экономичным в плане потребления топлива и стоить разумные деньги. Чтобы выбрать агрегат, в котором бы сочетались все эти качества, нужно кое-что знать о видах и характеристиках генераторов.





Виды агрегатов

Любой топливный генератор — это своего рода небольшая автономная электростанция.

По типу используемого топлива они бывают:

- бензиновые;

- дизельные;

- газовые.

По назначению их можно разделить на 2 группы:

- бытовые;

- профессиональные.

Бытовой — это альтернативный источник питания в случае кратковременного отключения электричества. Обычно это небольшой агрегат с мощностью до 4 кВт и способностью непрерывно работать около 4 часов.

Профессиональные за счет мощного двигателя поддерживают работоспособность до 10 часов. Такие источники питания обычно используют на промышленных объектах.





Варианты мощности

По характеристикам мощности они бывают 4 типов:

- от 0,35 до 1,5 кВт — небольшие переносные;

- 2-4 кВт — для загородных домов;

- 5-15 кВт — для промышленного использования;

- 15 кВт и больше — для интенсивной эксплуатации на больших объектах.

Выбирая бензиновый генератор или другой, важно правильно подсчитать необходимую мощность агрегата. Для этого суммируют мощность приборов, которые будут подключены, и коэффициент пускового тока каждого из них. Но для большей надежности лучше выбирать аппарат с запасом мощности до 20%. И это главное, что следует знать о топливных генераторах для дома.



