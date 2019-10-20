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14 октября 19, 22:15
Смесители для ванной от «Стевиан»
Смесители для ванной
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Не хватает комфорта в ванной комнате?


Смесители для ванной от «Стевиан»

Не хватает комфорта в ванной комнате? Интернет-магазин «Стевиан» приглашает всех желающих приобрести элитную сантехнику от производителей с мировым именем. Смеситель для ванной – именно то, что вам сейчас нужно.

В каталоге вы найдете тысячи наименований качественной продукции самых разнообразных моделей. Будьте уверены – одна из них точно будет вашей!

Смеситель на борт ванны Grohe BauEdge 2511700A


Устройство, виды и предназначение смесителей


Зачем так необходим смеситель в ванной комнате? Ответ предельно прост: для удобства пользования. Купите смеситель для ванной и навсегда забудьте о проблемах с горячей и холодной водой. С ним не придется «вручную» добиваться нужной температуры, чтобы принять ванну или душ. За вас это сделает сантехнический прибор.

Как устроен смеситель в зависимости от его вида? Совсем недавно мы знали только о двух первых типах смесителей для ванной, однако сейчас их намного больше:


  • - Однорычажные – малогабаритные устройства с монолитным корпусом, имеющие лишь одну «ручку управления» С ее помощью и регулируется температурный режим. Такие приборы просты в эксплуатации, долговечны, пользуются спросом у покупателей.

  • - Двухвентильные – традиционная «классика жанра» смесителей для ванной. Название уже само указывает, что системы имеют два крана, с помощью которых настраивается нужная температура. Четко, красиво, лаконично. Купить смеситель для ванной недорого вы всегда можете на сайте интернет-магазина «Стевиан».

  • - Новое веяние времени – термостатические смесители. Вам не придется трудиться с настройками горячей и холодной воды. Специальный прибор – термостат поддерживает нужный температурный режим, заданный программой. При необходимости нужное количество воды направляется в общий поток по желанию пользователя.

  • - Бесконтактные – достижение инженерной мысли из разряда последних технических новинок. В них отсутствуют рычаги управления, а поток воды регулируется инфракрасным датчиком. Стоит только поднести  руки к прибору, и вода польется. Температура задается на электронном носителе по желанию пользователя. Современный дизайн продукции лаконично сочетается с эффективной экономией воды и времени.

Внимание! В интернет-магазине «Стевиан» вы можете приобрести смеситель для ванной с длинным изливом. Гарантия от 3 до 5 лет.

Смеситель для ванны Imprese Grafiky ZMK041807040



Виды монтажа и преимущества


Как выбрать смеситель для ванной? Покупатель, прежде всего, смотрит на внешний вид изделия. Модель играет немаловажную роль в этом деле. Далее – цвет, производитель и эксплуатационные характеристики. 

Надежность и красота – основополагающие принципы сантехники. На приборы наносится специальное покрытие из хрома, никеля или эмали. Оно придает привлекательный вид и защищает от воздействия повреждающих агентов.

Смеситель для ванной, как выбрать? По способу монтажа смесители бывают врезными и настенными. Первые монтируются непосредственно в корпус ванной. Для вторых несущей поверхностью служит капитальная стена в помещении. Аксессуары подбираются по вкусу и желанию клиентов.

Критериями выбора также остаются стоимость изделий, особенности дизайна и материалы. Магазин отвечает за каждый из них, гарантируя качество и долговечность продукции.


Как купить смеситель для ванной


Приобретайте только качественную и современную продукцию. Ваша жизнь приобретет новый смысл и приятные ощущения. Купить смеситель для ванной в Киеве и области можно, оставив заявку в электронном виде или по телефону, указанному на сайте. 

Жизнь прекрасна, а с продукцией от «Стевиан» она  станет еще лучше!
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