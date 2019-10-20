Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.95
USD
25.09
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
15 октября 19, 23:41
Спальня в тренде: 6 идей для нового постельного белья
постедбное бедье
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Прошли времена, когда хозяюшки под свечой вышивали обереги и монограммы на наволочках и простынях

Современные технологии вывели искусство создания постельного белья на совершенно новый уровень – можно купить сатин с 3D-эффектом или разнообразными принтами. На какие ткани и комплекты стоит обратить внимание?


Экологичность


Картинки по запросу белье постельное в цветах


Решительно отказываемся от белья из полиэстера – оно электризуется, не дает коже дышать и создает парниковый эффект, перегревая тело во время сна. Выбираем хлопок во всех его сочетаниях – поплин, бязь, сатин, ранфорс. Для разнообразия можем выбрать белье из бамбуковых волокон или натурального шелка. 


Вечный жаккард


Картинки по запросу жаккардовое постельное белье купить


Натуральная хлопковая ткань высокой плотности с характерным двусторонним рисунком поистине вечна: жаккард чемпион по стойкости к стиркам-сушкам-глажкам. Высокая износостойкость и безупречный внешний вид определила популярность белоснежного жаккарда у отелей уровня от 3* и выше. Чтобы не сливаться с гостиницей, для дома выбирайте жаккардовые ткани пастельных оттенков.


3D-технологии


Картинки по запросу 3д белье


Как и все новое, воспринимается домохозяйками с определенной долей скептицизма. На самом деле ничего опасного в объемном эффекте постельного белья нет. На плотную ткань наносится обычный принт, без дополнительных пленок или химикатов. Объемный эффект создается за счет высокоточной цветопередачи изображения, и только. Зато комплект белья с 3D-эффектом жалко накрывать покрывалом – он сам по себе украшает комнату.


Темные цвета


Картинки по запросу темное постельное белье


Радикальный черный ушел в тень, на смену ему пришли цвета шоколада, индиго, мха, перламутра и пурпура. Несколько лет подряд в моде светлые тона стен, потолка и пола спальни. Темное белье в таком интерьере – это игра контрастов, новые ноты в симфонии цветов. В зависимости от настроения комплект белья может быть полностью темным или сочетаться со светлыми оттенками монохромной палитры.


Сочетание тканей


Похожее изображение


Красота комплекта достигается сочетанием разных тканей. Сложные узоры, имитация кружева, принты и орнаменты сшиваются вместе с однотонными или полосатыми тканями. Получается интересный эффект новизны: с двух сторон пододеяльник выглядит по-разному. В сочетании с подушками и простыней получаются два комплекта вместо одного.


Цветы, клетка и полоска


Картинки по запросу белье постельное в цветах


Вечные ценности не выходят из моды. Растительный принт – символ стиля прованс. Клетка хороша для лофта. Полоска поддержит уравновешенность скандинавского стиля и немного разнообразит сдержанность минимализма.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: