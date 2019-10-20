Спальня в тренде: 6 идей для нового постельного белья

Современные технологии вывели искусство создания постельного белья на совершенно новый уровень – можно купить сатин с 3D-эффектом или разнообразными принтами. На какие ткани и комплекты стоит обратить внимание?

Экологичность





Решительно отказываемся от белья из полиэстера – оно электризуется, не дает коже дышать и создает парниковый эффект, перегревая тело во время сна. Выбираем хлопок во всех его сочетаниях – поплин, бязь, сатин, ранфорс. Для разнообразия можем выбрать белье из бамбуковых волокон или натурального шелка.

Вечный жаккард





Натуральная хлопковая ткань высокой плотности с характерным двусторонним рисунком поистине вечна: жаккард чемпион по стойкости к стиркам-сушкам-глажкам. Высокая износостойкость и безупречный внешний вид определила популярность белоснежного жаккарда у отелей уровня от 3* и выше. Чтобы не сливаться с гостиницей, для дома выбирайте жаккардовые ткани пастельных оттенков.

3D-технологии





Как и все новое, воспринимается домохозяйками с определенной долей скептицизма. На самом деле ничего опасного в объемном эффекте постельного белья нет. На плотную ткань наносится обычный принт, без дополнительных пленок или химикатов. Объемный эффект создается за счет высокоточной цветопередачи изображения, и только. Зато комплект белья с 3D-эффектом жалко накрывать покрывалом – он сам по себе украшает комнату.

Темные цвета





Радикальный черный ушел в тень, на смену ему пришли цвета шоколада, индиго, мха, перламутра и пурпура. Несколько лет подряд в моде светлые тона стен, потолка и пола спальни. Темное белье в таком интерьере – это игра контрастов, новые ноты в симфонии цветов. В зависимости от настроения комплект белья может быть полностью темным или сочетаться со светлыми оттенками монохромной палитры.

Сочетание тканей





Красота комплекта достигается сочетанием разных тканей. Сложные узоры, имитация кружева, принты и орнаменты сшиваются вместе с однотонными или полосатыми тканями. Получается интересный эффект новизны: с двух сторон пододеяльник выглядит по-разному. В сочетании с подушками и простыней получаются два комплекта вместо одного.

Цветы, клетка и полоска





Вечные ценности не выходят из моды. Растительный принт – символ стиля прованс. Клетка хороша для лофта. Полоска поддержит уравновешенность скандинавского стиля и немного разнообразит сдержанность минимализма.



