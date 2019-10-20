Як обрати надійну валізу

Неважливо, буде це африканська спека або знайомство із батьківщиною Санта-Клауса, зимова подорож передбачає перевезення великої кількості важких речей. Верхній одяг, взуття, білизна, штани та джемпери потрібно кудись покласти. Валізи Samsonite - американського бренду, що більше 100 років створює аксесуари для подорожей, відомі своєю надійністю. На що звернути увагу під час обрання валізи?

Розмір валізи





Взимку дуже важко подорожувати виключно із ручною поклажею: Більшість авіакомпаній дозволяють брати до салону літаку не більш 5-7 кг. Покладіть в маленьку валізу або рюкзак на колесах речі на 1 добу – це допоможе, якщо основний вантаж випадково полетить на інший бік світу.

Всі інші речі розміщують у валізі в залежності від тривалості подорожі. Найкращий вибір – середня валіза об’ємом до 85 літрів та висотою 56-72см. на одну людину.

Тканина або пластик





Валізи з нейлону або полієстеру захищають речі від пилу та бруду, але у випадках розлитої олії вони без сили. Головна перевага валізи з тканини – можливість трансформації. Більшість валіз мають додаткове розширення об’єму для придбаних сувенірів та подарунків.





Валізи з полікарбонату, із включенням титану та інших пластикових матеріалів надійно захищають речі та не потребують хімічного чищення. Інноваційні матеріали бренду Samsonite мають складну багатошарову волокнисту структуру та патентовану поверхню у вигляді мушлі морського гребінця. Вони надійні, витримують надважкі навантаження, удари та захист від подряпин.

Блискавки





Металеві не витримують згину та швидко ламаються Samsonite пропонує у більшості моделей пластикові або прорезинені блискавки із шириною від 8 см, що надійно утримують вміст валіза всередині. Застібки на кодовий замок дозволяють захистити речі від розкрадання.

Колеса





Пластикові або силіконові однаково надійні на рівній дорозі. Samsonite перевіряє свої колеса у краш-тестах: вони імітують падіння валізи з даху швидкісного авто на дорогу з щебінки. Для бруківки європейських містечок краще обирати валізи на 2 колеса, вони знижують навантаження на руку до 70%. Для авіаподорожей обирайте моделі із 4 колесами діаметру від 5см та з обертанням у 360º або валізи самокати.





Ручки





Найкращий вибір – валіза із 3 ручками – зверху, збоку та висувна. Надійність висувної ручки зазвичай скрито, тому просто перевірте, щоб вона не хиталась та легко спрацьовувала. Саме Самсонайт першим запропонував на ринку висувні вузькі та широкі ручки. У нових серіях бренду пасажири користуються ручками-тростями із надійним захистом руки.