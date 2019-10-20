Перспективы биотоплива в Украине

Но если дрова и уголь можно купить фактически на каждом углу, топливные брикеты и пеллеты в Украине распространены не так активно. Самые современные и эффективные твердотопливные котлы , которые продают у нас в стране, должны работать на качественном твердом топливе. А это — брикеты и пеллеты. Ситуация складывается таким образом, что хороший технологичный котел купить проще, чем топливо к нему.





Пеллеты и брикеты для котлов. Что их ждет в Украине

Практика показывает, что на украинском рынке ситуация с качественным биотопливом не такая безнадежная. Например, только за прошлый, 2018 год, было произведено около 150 тысяч тонн топливных брикетов. И это немало. В итоге рынок биоэнергетики вырос на 35% только за прошлый год.

С другой стороны, большая часть произведенных пеллет уходит на экспорт в Евросоюз. При этом, количество произведенных топливных гранул составило более полутора миллионов тонн в год, большинство которых также ушли на экспорт. Если верить официальной статистике, сегодня в стране действует около 500 предприятий по производству пеллет.

Каждый из видов биотоплива отличается как по материалу, из которого оно изготовлено, так и по эффективности. Например:

1. Самый популярный вид сырья для гранул — лузга. Из нее производят 730 000 тонн пеллет ежегодно. 2. Древесные пеллеты, которые производят из отходов деревообрабатывающей промышленности, наиболее эффективны и они очень востребованы в странах Европы. Их произвели около 400 000 тонн. 3. Менее эффективны, но и менее дорогие, пеллеты из соломы. Их было продано около 150 тысяч тонн. 4. Самые редкие гранулы производятся из торфа и их было продано не более 8 500 тонн за прошлый год.

Другое сырье (отходы сельского хозяйства, производства) занимает предпоследнее место. Пеллет такого типа было продано около 52 000 тонн.





Примечательно, что в Украине колоссальная сырьевая база, которую нужно просто освоить. Та же статистика отчитывается о том, что агрономический сектор нашей страны ежегодно производит не менее 130 000 тонн отходов, которые могут быть превращены в качественное топливо с минимальными затратами. Этот огромный топливный потенциал сегодня используется не более чем на 12-15%.

Этого количества отходов вполне хватает, чтобы заменить не менее 28 000 тонн качественного топлива для использования в твердотопливных котлах. По понятным причинам в сытой и безопасной Европе вопрос о биотопливе освещается и решается эффективнее. Однако это не мешает нашим производителям повышать уровень производства биотоплива, обеспечивая украинского потребителя, а только потом отпускать топливные гранулы на экспорт.