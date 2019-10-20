Как выбрать качественную футболку?

Футболки будут в пору практически в любое время года, а для летнего гардероба и активного отдыха нет более практичного и удобного элемента одежды. Разнообразные принты на футболках будут идеальной демонстрацией вашего индивидуального стиля. По каким же критериям стоит выбирать мужские футболки и на какие критерии обращать внимание при приобретении?













На что обращать внимание при выборе футболки

Выбор любой одежды практически всегда начинается с внимательного осмотра швов — это логично, ведь если футболка сшита качественно, то вы сможете носить ее годами. Если покрой плох, то сразу же после первой стирки, одежда превратится в тряпку. А вам ведь не нужны покупки футболок каждый день. Поэтому стоит выбирать именно ту футболку, швы которой изготовлены более качественно и плотно.

Выбирая футболку, сразу же обратите внимание на покрой и изнаночную сторону. Швы должны быть максимально аккуратными, не должно быть пропусков и торчащих ниток. На современном рынке множество футболок низкого качества из-за простоты и высокой скорости изготовления, поэтому крайне внимательно оценивайте состояние каждого шва на приобретаемой футболке. Примерьте и сравните швы друг с другом, сложив футболку по рукаву — если со швами и изнаночной стороной все в порядке, можно приступать к оценке качества ткани.





Обязательно убедитесь в том, что ткань гипоаллергенна — желательно, из натуральных материалов. В таком случае, футболка будет приятная на ощупь и легка при ношении, способствует комфортной циркуляции воздуха. Чаще всего, футболки изготавливаются из хлопка или полиэстера — эти ткани наиболее пригодны для столь близкого к телу элемента гардероба. Кроме того, распространены лён, шелк и вискоза. Натуральные материалы позитивно влияют на качество футболки даже при небольших примесях в ткани, так что внимательно изучите состав ткани футболки перед покупкой, и старайтесь выбирать ту, где больше всего натуральных примесей, или же она вовсе целиком изготовлена лишь из природных материалов. В таком случае, даже зимой она будет приятно обволакивать тело и дарить комфртные ощущения во время ношения.

Стоит отметить, что натуральные ткани иногда стоят очень дорого, но в любом случае, лучше потратить немного больше денег и получить в итоге практичный, надежный и комфортный элемент одежды, который будет столь же полезен в летний зной, как и в зимнюю стужу.



