Самые стильные умные часы 2019 года

Для владельцев бизнеса и предельно занятых людей, в особенности — жителей крупных городов-миллионников — умные часы могут быть настоящим спасением в вопросах функциональности, коммуникаций и презентабельного внешнего вида. Если ранее, придя в офис с часами с калькулятором, вас могли осмеять, то теперь умный гаджет на руке стильно дополняет любой деловой костюм, а функционал во многом не уступает даже самым актуальным моделям смартфонов. Купить умные часы для работы и выглядеть презентабельно — какие гаджеты текущего года подойдут для решения этой задачи лучше всего?





Apple Watch Series 4





Обновленный дизайн флагманского гаджета от компании, считающейся альма-матер дизайна для цифровой техники, теперь еще более оттеняет презентабельность счастливого обладателя. С таким гаджетом, даже в гавайской рубашке, вы создадите впечатление, как минимум бизнесмена на отдыхе.

Два варианта — с диагональю в 40 мм и 44 мм — упакованы достаточным количеством функций для поддержания темпа современной жизни даже без участия смартфона. Совершайте звонки, занимайтесь спортом и следите за своим графиком — все это в стильном фирменном корпусе, над которым старались лучшие дизайнеры из Купертино. Apple Watch Series 4 — это эргономика и стиль, дополняющий деловой костюм в той же мере, в которой сам костюм дополняет флагманский гаджет.





Samsung Galaxy Watch

Один из ведущих игроков на рынке пользовательской техники, Samsung следует более традиционным трендам и шаблонам оформления дизайна часов, создавая в итоге удивительное сочетание презентабельного внешнего вида, не уступающего шедеврам швейцарских часовщиков, и функциональности на уровне гребня волны топовых разработок в мире цифровой техники.

Стильный внешний вид порадует всех любителей бизнеса — теперь вам не требуется сверкать бриллиантами на ваших антикварных часах. В 21 веке правит бал функциональность, и Samsung создала уникальное сочетание традиций, заключенных в филигранной работы циферблате, и эргономики — Samsung Galaxy Watch в связке с любым смартфоном на базе iOs и Android становится полноформатным многофункциональным коммуникатором. Стильный и презентабельный дизайн, функциональность уровня топового флагмана рынка персональных гаджетов и гарантии одного из ведущих производителей техники в мире позволяют этим часам оставаться жемчужиной вековых традиций в бушующем море стремительно развивающейся кибернетизации общества и бизнеса.



