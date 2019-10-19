Мгновенное получение кредита онлайн в сервисе CashUp

Кредит в банке – вариант, который не всегда подходит. Особенно если у вас поджимают сроки. К тому же в этом случае нужно тратить время на то, чтобы доехать до офиса, заполнить заявление, дождаться одобрения, которого может и не быть. Можно взять в долг у друга, но это тоже имеет свои сложности. При этом есть более доступный, быстрый и удобный альтернативный вариант – онлайн кредит. Такую возможность предоставляет сервис CashUp¸ в котором можно за несколько минут оформить заявку на получение нужной суммы на карту.

Как работает онлайн сервис

Допустим, вам не хватает нескольких тысяч гривен до зарплаты: чтобы оплатить кредит в банке, купить продуктов или посидеть в ресторане. Чтобы быстро и легко решить эту финансовую проблему, вам достаточно воспользоваться данным онлайн сервисом. Получить кредит можно за несколько шагов:

- Выбираете нужную сумму (с помощью ползунка или введя сумму);

- Указываете срок, на который будет выдан (от 1 до 30 дней);

- Нажимаете кнопку «Получить кредит».

При вводе данных справа в специальном окошке будут отображены все актуальные сведения по займу: сумма, дата погашения, итоговая сумма к возврату, размер процент и комиссии. Это позволяет ещё до оформления заявки чётко понимать, сколько и когда вам нужно будет вернуть. Благодаря этому можно правильно планировать свой бюджет.

Нажав кнопку «Получить кредит», вы перейдете на страницу авторизации (если ещё нет аккаунта, то пройдите регистрацию). Затем останется указать карту, на которую будут отправлены средства. Онлайн кредитный сервис КешАп работает со всеми популярными банками:

- Приватбанк;

- Monobank;

- Банк Конкрод и др.

Оплатить полученный кредит вы можете через кассу любого банка, платёжные терминалы IBOX или посредством личного кабинета. Доступны различные варианты пролонгации займа, если вы не успеваете погасить его в указанный срок.

Преимущества сервиса

Кредитный сервис CashUp имеет ряд отличительных преимуществ: