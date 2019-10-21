Основні критерії вибору комода в спальню

Комод в спальню — важливий і багатофункціональний елемент меблів, щоб приділити його вибору досить багато часу, щоб прийняти зважене рішення на основі не тільки власних уявлень про ідеальну підставку для ваших мультимедійних гаджетів, розваг та улюблених телепередач, а й з урахуванням індивідуальних поривів до поєднання вишуканого стилю і розширення функціональності приватного простору настільки тривіального елемента меблів для додання своєму житлу не тільки аспектів затишку і домашнього комфорту, але і слідування стрімголов розвиваючимся трендам до функціоналізації власного будинку. На сьогодні, комод не лише підставка для мультимедійної техніки та короб для зберігання ваших речей, а повноцінний єлемент декору інтер’єру, що може гармонічно вписатися майже в будь-який стиль та атмосферу приміщення.
Кожен покупець повинен приділити увагу наступним аспектам коректного вибору комода для спальні:
- Функціональність і форма. Якщо вам потрібен комод лише для одного телевізора (якщо ви полюбляете дивитися ТВ перед сном), то на ринку існують спрощені варіанти, без внутрішніх ящиків і основного короба, в який зазвичай поміщається аудіосистема або колекція дисків для DVD, смарт-приставка для телевізори або ігрове обладнання для любителів відеоігор;
- Матеріал і зовнішній вигляд. Завдяки широкій різноманітності форм, на сучасному ринку можна знайти комод в спальню практично в будь-якому стилі — починаючи від традиційних квадратних дерев'яних коробів, які, тим не менш, можна вміло оформити і вписати в інтер'єр передпокою, декорованого, наприклад, в скандинавському стилі, і закінчуючи найунікальнішими і найбільш сміливо-концептуальними формами для любителів прогресивного дизайну;
- Компактність і мобільність. Якщо ви вирішили придбати комод в спальню, вам варто вибрати між надійністю установки і можливість робити регулярні перестановки. Для другого варіанту оптимальним рішенням буде придбання комода на колесах — в такому випадку, ви зможете при бажанні переміщати комод по кімнаті, змінюючи рутинну та нудну обстановку і освіжаючи інтер'єр;
- Вид обробки деревини або зовнішня обробка матеріалу каркасу комода. Від якості і виду обробки поверхні меблів залежить тривалість терміну її експлуатації, а також надійність при банальної установці телевізора чи іншої апаратури. Крім того, зверніть увагу на стійкість конструкції — через спроби створити якомога більш унікальну форму, багато виробників жертвують практичністю комода і він може банально естетично не підійти під телевізор, або іншу техніку або гаджеті, або ж тріснути під вагою речей відразу ж після установки.