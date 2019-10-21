Основні критерії вибору комода в спальню

- Компактність і мобільність. Якщо ви вирішили придбати комод в спальню, вам варто вибрати між надійністю установки і можливість робити регулярні перестановки. Для другого варіанту оптимальним рішенням буде придбання комода на колесах — в такому випадку, ви зможете при бажанні переміщати комод по кімнаті, змінюючи рутинну та нудну обстановку і освіжаючи інтер'єр;

- Вид обробки деревини або зовнішня обробка матеріалу каркасу комода. Від якості і виду обробки поверхні меблів залежить тривалість терміну її експлуатації, а також надійність при банальної установці телевізора чи іншої апаратури. Крім того, зверніть увагу на стійкість конструкції — через спроби створити якомога більш унікальну форму, багато виробників жертвують практичністю комода і він може банально естетично не підійти під телевізор, або іншу техніку або гаджеті, або ж тріснути під вагою речей відразу ж після установки.