Печь на дровах – современное, автономное отопление дома

Дорогой газ и электроэнергия способствуют тому, что украинцы переходят на альтернативные источники тепла. Одним из доступных вариантов является печь на дровах для отопления дома.

Печь на дровах современного образца - это отопительный прибор с высокой теплоотдачей. Показатель эффективности дровяного агрегата колеблется от 75% и выше.





Отличителными особенностями дровяных печей являются:

- возможность сжигать твёрдое топливо в режиме тления (горение до 8 часов)

- дожиг газов, которые выделяются в результате работы печки (высокий КПД)

- отдельностоящий металлическая конструкция, которая быстро нагревается

- высокая скорость нагрева воздуха в доме - мягкое конвекционнное тепло

- наличие варочной поверхности (модели с конфоркам, духовым шкафом)

- стильный дизайн, широкая цветовая гамма.

Современные печи на дровах могут заменить даже централизованное отопление. Подключение агрегата сводится к монтажу дымохода. Особенно удобно отапливать дровяным отопительным прибором помещение, где не подключён газ или электроэнергия.

Возможность выставить режим работы отопительного прибора на длительное горение, даёт возможность не тратить много времени на подкладывание дров, а также сэкономить затраты на топливо, так как его расход не будет высоким.





Печь на дровах современного типа обогревает дом конвекционным способом. Воздух греется от топки в специальных воздушных плоскостях, каналах, либо трубах, а потом попадает в помещение. Конвекция воздуха даёт более мягкое тепло, увеличивает скорость прогрева.

Также преимуществом дровяного отопления является возможность готовить, печь, разогревать еду.

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