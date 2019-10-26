Как выбрать мебель в разные комнаты дома? Советы "Eurodivan"

Популярный мебельный магазин в Киеве под названием «Евродиван» понимает, что без этих важных элементов невозможно представить комфортную жизнь, и предлагает широкий ассортимент их выбора. Чтобы не растеряться среди множества моделей, рекомендуется обратить внимание на те товары, что обязательно должны быть в каждой комнате.

Какую мебель выбрать в дом?

Для кухни

Королем этой комнаты по праву считают вместительный и большой обеденный стол, за которым бы семья могла собираться, есть и обсуждать новости. Беспроигрышный вариант – покупка изделий из натурального дерева, ведь такая мебель порадует долговечностью и практичностью. Для миниатюрных кухонь идеально подойдет шкаф-стена, ведь он визуально разделит комнату на две зоны и позволит значительно сэкономить свободное пространство.

Для спальни

Она у каждого из нас ассоциируется с мягкой и удобной кроватью, где бы хозяева могли отдыхать и расслабляться после тяжелого рабочего дня. Под стиль кровати можно сразу подобрать тумбу или шкаф. Если комната просторная, то вы можете при надобности установить там туалетный столик для макияжа. Для помещений, оформленных в классическом стиле, незаменимым атрибутом выступают винтажные зеркала в золотой раме. Они визуально расширят помещение и придадут ему особого шарма.





Для гостиной

Это место предназначено для отдыха или встреч с друзьями, поэтому к его оформлению нужно подходить с особой внимательностью. Многие гости видят первой именно эту комнату и по ней составляют свое изначальное впечатление о доме и его хозяине. Чтобы создать уютную атмосферу, рекомендуется приобрести вместительный и практичный диван, а также два стула в тон. Интересной изюминкой интерьера или его ярким акцентным пятном может стать миниатюрный журнальный столик.

Для детской

Обустраивать эту комнату необходимо, отталкиваясь от возраста ребенка. Неотъемлемые атрибуты помещения – кровать, письменный столик, стул, шкаф или тумба для хранения личных вещей.

Обустраивайте свой дом с любовью и теплом, а мебельный магазин в Киеве «Евродиван» с радостью поможет вам в этом!