Самый доступный смартфон на Android: Xiaomi Redmi Note 5

Модель смартфона китайского производителя Xiaomi Redmi Note 5 стала одним из самых продаваемых доступных Android-устройств, потеснив с первой строчки рейтингов iPhone 7. В то время как разработка Apple заняла лидирующие позиции в США и многих странах Европы, Redmi Note 5 выиграл на рынке Украины.





Особенности модельного ряда

Согласно данным компании DeviceAtlas, отслеживающей популярность разных мобильных устройств с доступом к интернету, за последний квартал 2019 года продажи iPhone 7 действительно возросли, побив популярность последних новинок марки. Но смартфон Redmi Note 5 от китайского производителя Xiaomi стал самым продаваемым за счет соотношения цены и качества.

Таким образом, в разной комплектации, модель можно приобрести с такими характеристиками:

- дисплей — 5,99 дюйма;

- ОС — Android 8.1 и выше;

- минимум 64 Гб постоянной памяти и 4 Гб ОЗУ;

- две камеры на 12 и 5 мегапикселей;

- процессор — Qualcomm Snapdragon 636.

По тем же данным в Индии первые строчки потребительских рейтингов заняли модели Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi Note 5 Pro. В Южной Корее пользователи предпочитают местных производителей — Samsung и LG.









Аксессуары для линейки

Для смартфонов Xiaomi существует масса дополнительных аксессуаров, которые позволяют сделать внешний вид телефона уникальным и защитить его от механических повреждений. Сейчас для линейки Redmi Note 5 можно найти чехлы таких типов:

- накладка — оставляет открытым только экран смартфона, закрывая бока и заднюю панель (часто комбинируется с защитной пленкой или стеклом для дисплея);

- флип — чехол, открывающийся вниз;

- книжка — чехол, который открывается в сторону;

- бампер — защита для боковых граней телефона, позволяющая устройству не соприкасаться с плоскостями при падении.

Так как в большинстве случаев пользователь не желает утяжелять телефон, для защиты от механических повреждений выбирается накладка из прочных, но тонких материалов. Например, для этих целей хорошо служит силикон, способный выдержать падения и снизить удар от них, царапины и воздействие не слишком высоких или низких температур. Накладки из силикона защищают устройство от пыли и влаги. Вместе с ними очень удобно использовать защитное стекло на экран смартфона.

Чехлы производятся из самых разных материалов, включая искусственную кожу, полиуретан, пластик, металл и стекло. Ознакомиться с полным каталогом можно, перейдя по ссылке сюда.



