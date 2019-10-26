Спасет ли от слежки новый инструмент Off-Facebook?

Благодаря этому вы сможете увидеть список всех сайтов и веб-приложений, которые отслеживают ваше поведение в социальной сети. Делают они это обычно для того, чтобы показывать вам таргетированную рекламу. Инструмент Off-Facebook Activity позволит удалить все отслеживаемые данные одним нажатием по кнопке «Очистить историю». До конца года эта возможность должна появиться у жителей остальных стран мира. Кроме того, обещаны другие инструменты для защиты пользователей от отслеживания их активностей посторонними компаниями.

Зачем Facebook это делает? Ведь этим она наносит вред своим рекламодателям. Компании пришлось пойти на этот шаг после скандала, который разразился в начале прошлого года. Тогда выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica заполучила данные о 50 миллионах пользователей Фейсбука. Считается, что с помощью них она влияла на политический выбор американских пользователей соцсети.

Кроме того, Facebook позволил (намеренно или случайно — это уже наважно) более 150 компаниям (в том числе Netflix, Spotify и Bing), получить доступ к пользовательским данным. После этого в мае прошлого года Марк Цукерберг на конференции разработчиков рассказал о том, что скоро все получат инструмент по очистке истории и она будет такой же простой, как это сделано в браузерах. Эта функция должна обеспечить полную конфиденциальность активным пользователям социальной сети. По словам Цукерберга, больше личные данные не попадут к другим компаниям без их согласия. Правда, разработка этого инструмента затянулась.

Но необязательно ждать, когда Фейсбук запустит новый инструмент. Пользователи могут сами защитить себя, используя VPN-сервисы для доступа в социальную сеть, ведь весь трафик в VPN-сетях шифруется и защищается от разного рода злоумышленников. Кроме того, прокси-сервисы позволят получить доступ к Facebook из любой точки мира, даже если к нему заблокирован доступ. Если вы не до конца понимаете, что такое VPN и зачем он вам нужен, мы советуем прочитать руководство для начинающих по VPN. Мы перескажем только основные моменты из этой публикации.

Virtual Private Network («виртуальная частная сеть») служит для разных задач. Одна из них — обход блокировки интернет-ресурсов по географическому и подцензурному признаку. Вдобавок вы получаете защиту и приватность. VPN-сервис служит для подмены вашего текущего IP-адреса на другой, что позволяет идентифицировать вас как абонента из другой географической страны.

Итак, вот три главные причины для использования VPN-сервисов:

1) онлайн-защита от киберпреступников, отслеживающих трекеров, правительственных органов и т.п.;

2) обход цензурных блокировок (например, в некоторых учебных заведениях заблокирован Facebook; а уж о блокировке сайтов в Китае даже и говорить не нужно);

3) обход блокировок по географическому принципу (это когда Netflix для разных стран мира дает доступ к разному контенту). Кроме того, некоторые интернет-магазины выставляют разную цену для жителей разных стран и регионов.

Сегодня существует несколько популярных VPN-протоколов: Point-To-Point Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP), Internet Key Exchange version 2 и OpenVPN. Последний вариант не только обладает широкими возможностями по настройке, но и работает практически на всех портах. Это позволяет достаточно легко обходить блокировки, а подключение при этом будет быстрым и защищенным.

Но не все так просто. VPN VPN'у рознь. К VPN-сервисам, зарегистрированным в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии стоит относиться с осторожностью, так как они могут сотрудничать с властями. Но если вы ничего не нарушаете, можете не обращать на это внимание. В большинстве стран мира можно легально использовать VPN-сервисы, но будьте аккуратны, когда находитесь в странах, где такие инструменты под запретом. И не забывайте, что VPN-сервисы не могут обеспечить вам полную анонимность. Это невозможно.

Бесплатные VPN-сервисы обладают рядом ограничений либо небезопасны, поэтому лучше выбирать платные аналоги. Прокси-сервера можно использовать на самых разных устройствах. Если вы часто качаете с торрентов, проверьте, умеет ли выбранный сервис обмениваться файлами по протоколу P2P. Наконец, VPN-сервисы очень часто используют для просмотра Netflix.