Что такое кинезиотейп? Преимущества нового метода лечения

Кинезиологическое тейпирование – терапевтический метод лечения с помощью аппликаций специальных эластичных адгезивных лент. Кинезио тейпы – это эластичная лента, изготовленная на 96-97% из натурального высококачественного хлопка, на 3-4% – из синтетического эластичного слоя, с обратной стороны покрыта гипоаллергенным акриловым клеем, имеет бумажную подложку. Клей после соприкосновения с телом нагревается, таким образом пластырь активизирует свою работу.
Эффекты кинезиотейпинга
За счет поднятия кожи и подлежащих тканей создается дополнительное пространство, уменьшается давление и в результате устраняется нагрузка на ноцицепторы (нейрон, который активируется только болевым раздражителем).
Кинезио тейп также оказывает следующие действия:
- - уменьшение или устранение болевого синдрома;
- - уменьшение или ликвидация отеков и лимфостаза;
- - усиление проприоцепции;
- - активизация крово- и лимфообращения;
- - регуляция мышечного тонуса;
- - корректировка положения суставов.
Как клеить кинезиотейп
Чтобы правильно применить данный эластичный бинт, необходимо учитывать следующий алгоритм:
- - перед применением тейпа следует побрить (при необходимости) и обеззаразить кожу;
- - отрезать тейп необходимой длины, а его концы закруглить при помощи ножниц;
- - от каждого конца тейпа следует сделать надрывы бумажного слоя (приблизительно по 5 см);
- - удалить защитный слой со средней части, выполняемой функцию растягивания;
- - клеить тейп необходимо средней частью на нужный участок. Мышцы при этом следует напрячь;
- - от средней части как раз и зависит лифтинг-эффект: чем больше натяжение, тем этот эффект сильнее;
- - после приклеивания средней части необходимо зафиксировать концы пластыря без натяжения;
- - тейпы для суставов следует клеить в количестве 2 шт. (перпендикулярно друг другу).
Сколько времени носить кинезиотейп
Ответ на данный вопрос зависит от того, на какой участок тела и с какой целью пластыри были нанесены. К примеру, применение тейпов на лице и шее не должно превышать 8-10 часов, если же целью использования ленты является снятие болей и отеков, стимулирование мышц, то оптимальный срок ее ношения составляет 4 дня. А чтобы снять боли с суставов, то здесь потребуется длительное воздействие – до недели. Спортсменам рекомендуется клеить тейп за 45 минут перед тренировкой (чтобы тейп успел активизироваться), а снимать сразу после тренировки, ведь активное потоотделение может спровоцировать раздражение.
Для определения точного периода ношения тейпа рекомендуем обратится к специалисту.
Но необходимо помнить, что не следует ходить с тейпом более 7 дней, а если терапия требует длительного времени, то лучше несколько раз поменять тейп на свежий, ведь он со временем теряет свою прежнюю эластичность, а соответственно, и эффективность. Кроме этого, после длительного ношения тейп очень сложно отклеивается.
Виды тейпов
Существуют следующие виды кинезиотейпов:
- - рулоны;
- - нарезанные полоски;
- - комплект тейпов для определенных участков тела.
Кроме этого, тейпы отличаются по цвету: цветные и дизайнерские (с различными рисунками).
Противопоказания
- - состояние кожи;
- - тромбоз глубоких сосудов;
- - онкологические заболевания;
- - индивидуальная аллергическая реакция.
Кинезио тейп купить можно в сети магазинов Рідні Медтехника или в интернет-магазине medtechnika.