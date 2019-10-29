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28 октября 19, 21:25
Что такое кинезиотейп? Преимущества нового метода лечения
кинезиотейп
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Каждый человек, который ведет активный образ жизни, не понаслышке знает, что такое вывихи, травмы, ушибы, растяжения, боли в мышцах. А спортсмены тем более! Чтобы в кратчайшие сроки вернутся к активной жизни после вышеперечисленных травм, следует обратиться к такому методу эффективной и быстрой реабилитации как кинезиотейпирование

Кинезиологическое тейпирование – терапевтический метод лечения с помощью аппликаций специальных эластичных адгезивных лент. Кинезио тейпы – это эластичная лента, изготовленная на 96-97% из натурального высококачественного хлопка, на 3-4% – из синтетического эластичного слоя, с обратной стороны покрыта гипоаллергенным акриловым клеем, имеет бумажную подложку. Клей после соприкосновения с телом нагревается, таким образом пластырь активизирует свою работу.


Эффекты кинезиотейпинга

За счет поднятия кожи и подлежащих тканей создается дополнительное пространство, уменьшается давление и в результате устраняется нагрузка на ноцицепторы (нейрон, который активируется только болевым раздражителем).

Кинезио тейп также оказывает следующие действия:

  • - уменьшение или устранение болевого синдрома;
  • - уменьшение или ликвидация отеков и лимфостаза;
  • - усиление проприоцепции;
  • - активизация крово- и лимфообращения;
  • - регуляция мышечного тонуса;
  • - корректировка положения суставов.

Как клеить кинезиотейп

Чтобы правильно применить данный эластичный бинт, необходимо учитывать следующий алгоритм:

  • - перед применением тейпа следует побрить (при необходимости) и обеззаразить кожу;
  • - отрезать тейп необходимой длины, а его концы закруглить при помощи ножниц;
  • - от каждого конца тейпа следует сделать надрывы бумажного слоя (приблизительно по 5 см);
  • - удалить защитный слой со средней части, выполняемой функцию растягивания;
  • - клеить тейп необходимо средней частью на нужный участок. Мышцы при этом следует напрячь;
  • - от средней части как раз и зависит лифтинг-эффект: чем больше натяжение, тем этот эффект сильнее;
  • - после приклеивания средней части необходимо зафиксировать концы пластыря без натяжения;
  • - тейпы для суставов следует клеить в количестве 2 шт. (перпендикулярно друг другу).

Сколько времени носить кинезиотейп

Ответ на данный вопрос зависит от того, на какой участок тела и с какой целью пластыри были нанесены. К примеру, применение тейпов на лице и шее не должно превышать 8-10 часов, если же целью использования ленты является снятие болей и отеков, стимулирование мышц, то оптимальный срок ее ношения составляет 4 дня. А чтобы снять боли с суставов, то здесь потребуется длительное воздействие – до недели. Спортсменам рекомендуется клеить тейп за 45 минут перед тренировкой (чтобы тейп успел активизироваться), а снимать сразу после тренировки, ведь активное потоотделение может спровоцировать раздражение.

Для определения точного периода ношения тейпа рекомендуем обратится к специалисту.

Но необходимо помнить, что не следует ходить с тейпом более 7 дней, а если терапия требует длительного времени, то лучше несколько раз поменять тейп на свежий, ведь он со временем теряет свою прежнюю эластичность, а соответственно, и эффективность. Кроме этого, после длительного ношения тейп очень сложно отклеивается.

Виды тейпов

Существуют следующие виды кинезиотейпов:

  • - рулоны;
  • - нарезанные полоски;
  • - комплект тейпов для определенных участков тела.

Кроме этого, тейпы отличаются по цвету: цветные и дизайнерские (с различными рисунками).

Противопоказания

  • - состояние кожи;
  • - тромбоз глубоких сосудов;
  • - онкологические заболевания;
  • - индивидуальная аллергическая реакция.

Кинезио тейп купить можно в сети магазинов Рідні Медтехника или в интернет-магазине medtechnika.
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