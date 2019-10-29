Что такое кинезиотейп? Преимущества нового метода лечения

Кинезиологическое тейпирование – терапевтический метод лечения с помощью аппликаций специальных эластичных адгезивных лент. Кинезио тейпы – это эластичная лента, изготовленная на 96-97% из натурального высококачественного хлопка, на 3-4% – из синтетического эластичного слоя, с обратной стороны покрыта гипоаллергенным акриловым клеем, имеет бумажную подложку. Клей после соприкосновения с телом нагревается, таким образом пластырь активизирует свою работу.





Эффекты кинезиотейпинга

За счет поднятия кожи и подлежащих тканей создается дополнительное пространство, уменьшается давление и в результате устраняется нагрузка на ноцицепторы (нейрон, который активируется только болевым раздражителем).

Кинезио тейп также оказывает следующие действия:

- уменьшение или устранение болевого синдрома;

- уменьшение или ликвидация отеков и лимфостаза;

- усиление проприоцепции;

- активизация крово- и лимфообращения;

- регуляция мышечного тонуса;

- корректировка положения суставов.





Как клеить кинезиотейп

Чтобы правильно применить данный эластичный бинт, необходимо учитывать следующий алгоритм:

- перед применением тейпа следует побрить (при необходимости) и обеззаразить кожу;

- отрезать тейп необходимой длины, а его концы закруглить при помощи ножниц;

- от каждого конца тейпа следует сделать надрывы бумажного слоя (приблизительно по 5 см);

- удалить защитный слой со средней части, выполняемой функцию растягивания;

- клеить тейп необходимо средней частью на нужный участок. Мышцы при этом следует напрячь;

- от средней части как раз и зависит лифтинг-эффект: чем больше натяжение, тем этот эффект сильнее;

- после приклеивания средней части необходимо зафиксировать концы пластыря без натяжения;

- тейпы для суставов следует клеить в количестве 2 шт. (перпендикулярно друг другу).





Сколько времени носить кинезиотейп

Ответ на данный вопрос зависит от того, на какой участок тела и с какой целью пластыри были нанесены. К примеру, применение тейпов на лице и шее не должно превышать 8-10 часов, если же целью использования ленты является снятие болей и отеков, стимулирование мышц, то оптимальный срок ее ношения составляет 4 дня. А чтобы снять боли с суставов, то здесь потребуется длительное воздействие – до недели. Спортсменам рекомендуется клеить тейп за 45 минут перед тренировкой (чтобы тейп успел активизироваться), а снимать сразу после тренировки, ведь активное потоотделение может спровоцировать раздражение.

Для определения точного периода ношения тейпа рекомендуем обратится к специалисту.

Но необходимо помнить, что не следует ходить с тейпом более 7 дней, а если терапия требует длительного времени, то лучше несколько раз поменять тейп на свежий, ведь он со временем теряет свою прежнюю эластичность, а соответственно, и эффективность. Кроме этого, после длительного ношения тейп очень сложно отклеивается.

Виды тейпов

Существуют следующие виды кинезиотейпов:

- рулоны;

- нарезанные полоски;

- комплект тейпов для определенных участков тела.

Кроме этого, тейпы отличаются по цвету: цветные и дизайнерские (с различными рисунками).

Противопоказания

- состояние кожи;

- тромбоз глубоких сосудов;

- онкологические заболевания;

- индивидуальная аллергическая реакция.

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