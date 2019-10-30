Разливное vs бутылочное: вечная борьба двух конкурентов

Одни предпочитают бутылочное, вторые — разливное пиво . Истинные ценители хмельного полагают, что тара и ее вид отражаются на вкусовых качествах напитка. Так ли это? И какие еще различия имеются между разливным и бутылочным пивом? Постараемся разобраться.





Достоинства разливного пива

Один из традиционных видов тары для доставки на место продажи и хранения пенного — бочка или кег. Емкости производятся из разных материалов: дерево, алюминий, сталь. Два последних варианта позволяют сохранить лучшие качества напитка в течение продолжительного времени.

Металлические стенки поддерживают оптимальный температурный режим для напитка. Кег защищает содержимое от солнечных лучей. В такой таре удобно транспортировать большие партии продукта — 30 и более литров. Разливное пенное обладает натуральным ароматом и ярким, насыщенным вкусом. Герметичность тары сохраняет первоначальные свойства напитка.





Плюсы бутылочного продукта

Одно из главных преимуществ такого вида — срок хранения. Посредством пастеризации он значительно увеличивается по сравнению с разливным пивом и может достигать 6 месяцев. Это позволяет покупателям приобрести несколько бутылок и хранить их в холодильнике, не опасаясь потери вкусовых качеств. Другие преимущества продукта:

- цена. Стоимость такого напитка преимущественно ниже, чем разливного;



- сохранение вкуса. В течение всего срока пенное не теряет своих качеств. Материалы исполнения тары не вступают в реакцию с пивом. Его вкус остается неизменным;



- отсутствие осадка. Посредством фильтрации исключается вероятность образования преципитата из частиц солода и других компонентов на дне бутылки. Пиво легко пьется и имеет приятный вкус;



- широкая география распространения. Бутылочное пиво может продаваться в любой точке. У владельцев торговых площадей нет необходимости в установке специального оборудования.





Потребитель может визуально оценить качество напитка перед покупкой. В прозрачной бутылке будут заметны помутнения и примеси. Напиток в такой таре удобно хранить дома, брать с собой на пикники. Каждая бутылка — источник насыщенного аромата и вкуса, ведь она вскрывается непосредственно перед употреблением.

Основные отличия

Главное различие между разливным и бутылочным продуктом — особенности приготовления и формула. «Живое» пиво создается по классическому рецепту. После приготовления оно разливается по герметичным бочкам и отправляется на продажу. Формула бутилированного пенного дополняется специальными компонентами, которые увеличивают срок его годности.

Оба варианта обладают ярким вкусом и насыщенным ароматом. Но он больше выражен в бутылочном продукте, поскольку «выпускается» только после открывания и перед употреблением.

Третье отличие — срок годности. Разливное пиво сохраняет свои вкусовые особенности и свойства в течение максимум до 30 дней. У бутылочного срок годности дольше. Пастеризация останавливает процессы брожения, и напиток не портится на протяжении нескольких месяцев.

Ведущие пивзаводы совмещают производство бутылочного и разливного пенного, чтобы удовлетворить вкусы всех потребителей. Например, продукция компании «Уманьпиво». Покупатели могут насладиться разными сортами бутылочного напитка и посмаковать разливное пенное, которое реализуется партнерами фирмы.