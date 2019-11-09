Кому выгодно устанавливать электроктрокотлы в Украине?

Все чаще среди клиентов поступают вопросы о том, стоит ли устанавливать электрокотлы в Украине? Чтобы разобраться с этой дилеммой, рекомендуем изучить все преимущества и недостатки таких агрегатов вместе с Sp-climate.

Кому подойдут подобные приборы?





Такого рода котлы станут лучшим вложением денег для владельцев частных домов или дач. Современные модели, в отличие от старых, греют жилище только тогда, когда это действительно необходимо. Кроме того, электрооборудование в разы дешевле и отличается простотой в монтаже.

Вам также стоит обратить на него внимание, если вы желаете получить:

- Высокий КПД электрических систем отопления. Он доходит до максимальных ста процентов и минимизирует возникновение потерь. Это означает, что вся энергия передается в нагрев воды и ни одна ее часть не улетает в трубу.





- Доступную цену. Даже модели высшего ценового сегмента не сравняться со стоимостью газового котла, поэтому отдавая предпочтение именно им, вы получаете возможность сэкономить.





- Отсутствие необходимости официального оформления электрического котла. Те, кто оформлял все разрешения на газовые котлы, согласятся, что это очень затратное дело. В то время электрокотлом можно пользоваться сразу после установки.





- Безопасность. Конструкции приборов отличаются простотой и поэтому риск их поломки значительно ниже. Такая особенность обеспечивает надежную и долговечную работу агрегата.





- Компактность. Скромные габариты изделия дают возможность владельцу решать, где их лучше размещать, ведь никаких ограничений нет.





- Прибор, что не имеет вредных выбросов в окружающую среду. Электрические котлы полностью безопасны для природы, ведь они не загрязняют воздух.





Все эти преимущества делают выбор электрокотлов в Украине оправданным и целесообразным. Поэтому не теряйте времени и выбирайте нужную мощность и модель изделия для своего дома, а Sp-climate позаботиться о том, чтобы вам было тепло и уютно.