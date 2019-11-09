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8 ноября 19, 23:24
Кому выгодно устанавливать электроктрокотлы в Украине?
электрокотлы
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С наступлением холодов люди задумываются об утеплении своих домов, ведь каждый хочет жить в комфорте. В народе бытует мнение о том, что отапливать жилища электрическими котлами – неоправданно затратное удовольствие. Однако большинство владельцев домов с таким видом отопления опровергают подобные мифы и приводят неоспоримые аргументы в пользу современных котлов

Все чаще среди клиентов поступают вопросы о том, стоит ли устанавливать электрокотлы в Украине? Чтобы разобраться с этой дилеммой, рекомендуем изучить все преимущества и недостатки таких агрегатов вместе с Sp-climate.

Кому подойдут подобные приборы?


Такого рода котлы станут лучшим вложением денег для владельцев частных домов или дач. Современные модели, в отличие от старых, греют жилище только тогда, когда это действительно необходимо.  Кроме того, электрооборудование в разы дешевле и отличается простотой в монтаже. 

Вам также стоит обратить на него внимание, если вы желаете получить:

  • - Высокий КПД электрических систем отопления. Он доходит до максимальных ста процентов и минимизирует возникновение потерь. Это означает, что вся энергия передается в нагрев воды и ни одна ее часть не улетает в трубу.

  • - Доступную цену. Даже модели высшего ценового сегмента не сравняться со стоимостью газового котла, поэтому отдавая предпочтение именно им, вы получаете возможность сэкономить.

  • - Отсутствие необходимости официального оформления электрического котла. Те, кто оформлял все разрешения на газовые котлы, согласятся, что это очень затратное дело. В то время электрокотлом можно пользоваться сразу после установки.

  • - Безопасность. Конструкции приборов отличаются простотой и поэтому риск их поломки значительно ниже. Такая особенность обеспечивает надежную и долговечную работу агрегата.

  • - Компактность. Скромные габариты изделия дают возможность владельцу решать, где их лучше размещать, ведь никаких ограничений нет.

  • - Прибор, что не имеет вредных выбросов в окружающую среду. Электрические котлы полностью безопасны для природы, ведь они не загрязняют воздух.

Все эти преимущества делают выбор электрокотлов в Украине оправданным и целесообразным. Поэтому не теряйте времени и выбирайте нужную мощность и модель изделия для своего дома, а Sp-climate позаботиться о том, чтобы вам было тепло и уютно.
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