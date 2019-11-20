Покупка товаров в США

При этом, покупатель получает не только финансовую выгоду, но и выигрывает в качестве вещей, поскольку в Украине очень низкий контроль качества, тогда как в Америке все вещи проходят проверку на соответствие международным стандартам и имеют сертификаты и сопутствующую документацию.

Некоторые покупатели волнуются насчет доставки товаров, ведь расстояние между странами действительно огромное. Впрочем, не стоит переживать – теперь, когда работает компания USAinUA, все проблемы будут мгновенно решены.

Выгода покупки вещей в Америке

Новую одежду, гаджеты, бытовую технику, обувь и даже автотранспорт можно выгодно купить на американских торговых площадках типа Амазон и прочих, которые предоставляют качественные и недорогие товары для всех желающих. Конечно, цены на них тоже бывают разные, но при желании можно найти очень выгодные предложения, заказав которые, можно сэкономить до 70% от общей суммы даже с учетом доставки через океан.

О реальности финансовой экономии говорят такие цифры:

1. Обычные хорошие джинсы в Украине стоят около 60 долларов – то есть, примерно 1100 грн. На американских торговых площадках покупатели имеют возможность приобрести аналогичный товар гораздо более высокого качества всего за 25 долларов – за 600 грн. Даже учитывая стоимость доставки, экономия налицо.

2. Фирменная повседневная футболка стоит всего 12 долларов на американских торговых площадках. В Украине за такую же вещь придется отдать не меньше 30 долларов.

3. Кожаные предметы галантереи известных брендов на американских торговых площадках стоят всего 150-200 долларов, тогда как в украинских бутиках за них же придется отдать около 300-400 долларов. Учитывая, что стоимость доставки практически никогда не превышает 60 долларов, покупка будет действительно выгодной. И долговечной, ведь качество американских товаров намного выше.

Многие обращают внимание на американские интернет-магазины, предпочитая заказывать более качественные и дешевые вещи.

Доставка товаров из Америки

При оформлении доставки важно знать английский язык хотя бы на базовом уровне, поскольку русский алфавит на американских сайтах не предусмотрен. Вам потребуется ввести личные данные и адрес, а также указать место проживания в Америке. В этом и состоит основная сложность заказа.

Если у вас нет в Штатах проверенного человека или родственника, чьим адресом можно воспользоваться для заказа, доверьтесь компании опытных специалистов USAinUA, которые обеспечат быструю и надежную доставку на указанный вами адрес. Стоимость транспортировки товаров практически никогда не выходит за рамки 60 долларов – в эту сумму входит оформление документов на таможне и непосредственная перевозка.

Сроки доставки отличаются:

1. Стандартный тариф стоит около 40 долларов. Покупатель может рассчитывать на получение посылки в течение пары месяцев, поскольку именно столько времени требуется для неспешной транспортировки товаров через океан.

2. Более быстрая доставка сможет обеспечить получение товара уже через 7-10 дней, но стоить она будет дороже предыдущей.

3. Воспользовавшись срочной доставкой, покупатель сможет получить посылку спустя 1-3 дня после заказа. Эта услуга обойдется дороже всех прежних, но и по скорости она лидирует.

Рассчитаться за доставку можно наличным или безналичным расчетом.

Покупайте выгодно!