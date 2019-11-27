Доставка в Украину из США

Это вынуждает покупателей искать более выгодные, альтернативные варианты, чтобы сэкономить и при этом купить действительно качественные и красивые вещи. Такую возможность предоставляет 6PM в Украину с доставкой, на котором можно заказать действительно стильные, надежные и современные вещи и аксессуары.

Что такое 6PM?

Данная площадка представляет собой огромный интернет-магазин, где собраны коллекции фирменной одежды, обуви и других товаров для американских покупателей. Регулярно на сайте проводятся выгодные акции и скидочные предложения, позволяющие приобрести дорогую брендовую вещь буквально за копейки. Если «ловить» такие распродажи, вы сможете сэкономить на покупке актуального товара до 90% (!) от общей суммы. Даже с учетом доставки в Украину вы получаете невероятно выгодную возможность стать обладателем действительно стильных и качественных изделий за небольшие деньги.

Решая заказать вещи в американском интернет-магазине, вы получаете целый ряд преимуществ:

1. Экономию денег.

2. Возможность выбрать товар из широкого ассортимента.

3. Быстрая доставка в Украину.

Сегодня для того, чтобы совершить покупку, достаточно просто зарегистрироваться на сайте и вписать необходимые данные на английском языке: фамилию, имя, отчество, полный адрес проживания и американскую регистрацию, а также номер международной банковской карты. К сожалению, именно с американской регистрацией чаще всего возникают сложности, из-за которых некоторые покупатели отказываются от идеи приобрести покупку на 6PM. И очень зря! Ведь эта проблема сегодня успешно решается компанией USAinUA.

Что потребуется для доставки посылки из США

Благодаря работе компании USAinUA вы сможете заказывать понравившиеся вещи на американских сайтах, не заботясь о необходимости сбора нужных документов, контролирования прохождения посылки на таможне и прочем. В услуги фирмы входит регистрация американского адреса, онлайн консультации клиентов и доставка интернет-магазина 6PM в Украину абсолютно любых посылок вне зависимости от их габаритов и массы. Компания также доставляет автотранспорт и другие посылки, доставка которых связано с дополнительными сложностями.

Все, что вам потребуется – это связаться со специалистами USAinUA для получения личного американского адреса. Его вы можете смело использовать при заполнении электронной формы во время покупки товара в интернет-магазине. Вы также получите адрес американского склада, куда будет отправлен товар, а после получения уведомления о доставке посылки останется только официально зарегистрировать ее на сайте. Все хлопоты, связанные с транспортировкой через океан, мы возьмем на себя:

1. Предоставим индивидуальный номер для отслеживания посылки. Вы сможете узнать, где она находится, в любое время суток.

2. Зарегистрируем посылку на таможне и обеспечим проверку в соответствии с законодательными нормами.

3. Чтобы сэкономить ваши деньги, сотрудники USAinUA заменят упаковку – это позволит значительно облегчить ее вес перед непосредственной погрузкой на самолет.

4. Сообщим о доставку на киевский склад. С этого момента вы можете забрать свой товар самостоятельно или оформить любой тип доставки: на отделение почты или курьером.

Таким образом, не покидая квартиры вы можете заказывать крутые брендовые вещи по абсолютно доступной цене. В нашей стране их покупка обошлась бы в несколько раз дороже, а, заказывая на 6PM и доверяя услугам посредника USAinUA, вы экономите до 70% общей суммы.

Заказывайте качественные вещи и ни о чем не волнуйтесь, все хлопоты по доставке товара мы возьмем на себя!