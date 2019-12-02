Бизнес-задачи под контролем: ноутбуки Lenovo для работы

Лэптопы с отличной производительностью для использования профессионального ПО обеспечивают максимальную концентрацию на результате. Если нужно впечатлить партнеров яркой презентацией проекта, провести совещание с коллегами из разных стран или наведаться с инспекцией на строительную площадку, пригодятся прочные, удобные и продуктивные ноутбуки Lenovo для бизнеса.

Правильные устройства для бизнес-пользователей не просто облегчают решение ежедневных задач в комфортных офисах или за их пределами. Лэптопы с отличной производительностью для использования профессионального ПО обеспечивают максимальную концентрацию на результате. Если нужно впечатлить партнеров яркой презентацией проекта, провести совещание с коллегами из разных стран или наведаться с инспекцией на строительную площадку, пригодятся прочные, удобные и продуктивные ноутбуки Lenovo для бизнеса. Стильные тонкие корпусы притягивают взгляды. Лэптоп весом до 1,5 кг легко держать даже одной рукой, а запаса автономности некоторых моделей достаточно, чтобы использовать устройства до 18 часов без подзарядки.





Куда бы ни завели обязанности

Когда приходится часто отправляться в командировки и использовать лэптопы на улице, к работоспособности и защищенности устройств предъявляются повышенные требования. Чтобы случайные удары при транспортировке, снег или дождь не поставили под угрозу выполнение бизнес-задач, стоит отдать предпочтение ноутбукам линейки ThinkPad. Эти мощные устройства подтвердили свою прочность в суровых испытаниях.

Гибкое и адаптивное решение

Для проведения бизнес-встреч и комфортной работы в офисе или в дороге подойдут ультрастильные ThinkPad YOGA. Ноутбуки легко трансформировать в планшеты или удобные режимы для презентаций, которые занимают минимум места и обеспечивают устойчивость даже на неровных поверхностях. Яркие сенсорные экраны легко заменят привычные блокноты — с помощью стилусов можно писать комментарии прямо на дисплее. Если в ультразащищенности нет необходимости, подойдут устройства ideapad серии V. Ноутбуки обеспечат комфортную работу с браузерами, электронной почтой и приложениями для редактирования текстов.

Бизнес-устройства обеспечат готовность к рабочим будням в любых условиях.