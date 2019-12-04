Машинки на радиоуправлении: короткий гайд

С одной стороны, радиоуправляемая машинка — увлекательное хобби, а с другой — воплощенная детская мечта управлять собственным автотранспортом. Современные машинки на радиопульте классифицируют по масштабу, типу кузова и двигателя.

Быстрее, выше, сильнее

От масштаба машинки зависит ее предназначение («домашняя» или «уличная»), мощность двигателя, скорость. В основном модели на радиоуправлении выпускают в масштабе от 1:67 до 1:8. Чем больше вторая цифра, тем миниатюрнее игрушка, но, поскольку речь идет об отношении к прототипу, легковое авто и автобус одного масштаба имеют неодинаковые размеры.

Для езды по дому предназначены модели в масштабе от 1:67 до 1:43. Такие игрушки передвигаются только по ровной поверхности (линолеум, паркет, ламинат, ковер с малым ворсом).

«Переходными» считаются машинки в масштабе 1:32 и 1:24. Для нормальной езды им тоже нужна ровная поверхность, но в этом качестве подойдет также асфальтированная дорожка или утрамбованная тропинка.

К «уличным» относятся модели в масштабе от 1:18 до 1:8. При наличии хорошей подвески они с легкостью преодолевают бездорожье.

Как правило, чем крупнее игрушка, тем мощнее мотор и выше скорость. Но это правило выдерживается не всегда. Крошечные копии гоночных болидов в масштабе 1:32 на электромоторе «бегают» со скоростью до 20 км/ч, а обычные машинки в масштабе 1:14 разгоняются только до 10 км/ч.





Электро, нитро, бензо

Скорость и степень реалистичности игрушки на радиоуправлении во многом зависят от типа двигателя. Машинки оснащаются электрическими двигателями или двигателями внутреннего сгорания.

Электродвигатель бесшумный, легкий в управлении и недорогой, а бесколлекторная (вентильная) модель еще и мощная. Кроме того, такой моторчик не создает выхлопных газов и поэтому идеален для квартиры. Но при этом он не похож на движок настоящей машины и быстро разряжается.

Двигатели внутреннего сгорания мощнее и громче электрических. С их помощью машинка развивает скорость до 80 и даже 160 км/ч. Такие двигатели работают на бензине или смеси нитрометана. Первые ревут и пускают выхлопные газы, как настоящие. Вторые не так правдоподобны, но меньше в размерах, а потому более распространены.





Модели для гонок

С точки зрения типа кузова радиоуправляемые машинки делятся на гоночные (ралли и шоссейные модели) и внедорожники.

● Дрифт. Шоссейные машины — модели, предназначенные для дрифта (гонок и крутых виражей) на асфальте. Популярный масштаб игрушки — 1:10.

● Ралли. Редкий класс радиоуправляемых авто. Изготавливаются как мини-копии оригинальных гоночных машин. В основном полноприводные. Хорошо ездят по укатанному грунту и спецтреку.

Машинки для бездорожья

Прохождение сложных трасс и преодоление препятствий — любимое развлечение с машинками на радиоуправлении. Этот класс моделей представлен особенно широко.

● Трофи. Как и ралли, копийная модель с полным приводом. Такой внедорожник медленный, поэтому подходит для неспешного преодоления бездорожья (грязи, луж, болот). При желании можно усовершенствовать модель, так как она поддается тюнингу.

● Краулер. Редкая машинка, оснащенная огромным клиренсом и ходом подвески. Скоростные показатели невысокие, поэтому игрушка используется исключительно для медленного преодоления препятствий.

● Монстр. Модель с крупными колесами и клиренсом. У монстра центр тяжести расположен высоко, поэтому машинка чрезвычайно устойчивая. Игрушка скоростная, ездит по разнообразным поверхностям, прыгает с трамплина. Это самая популярная модель для активного отдыха на даче.

● Багги. Полноприводный внедорожник повышенной проходимости. Лучше всего ездит по утрамбованному грунту, но легко справляется с любым видом поверхности. Багги чаще всего используют на соревнованиях.

● Трагги. Промежуточное звено между багги и монстром. Клиренс у модели небольшой, колеса далеко разведены. Машинка справляется с любыми препятствиями, несовершенствами грунта, трамплинами, отличается более сложным управлением, чем багги, но проще монстра.

● Шорт-корс. Заднеприводный пикап с укороченной базой. Копийная модель, предназначенная для тех же трасс и поверхностей, что и багги.

Грузовики и спецтехника

Радиоуправляемые модели грузовиков и спецтехники подойдут для малышей от 3 лет. Это игрушки, которые не участвуют в соревнованиях, но изготавливаются с сохранением функциональности прототипов: открывающиеся дверцы, движущиеся краны, перемещаемые грузы. Такая машина увлекает детей возможностью ощутить себя водителем настоящей большой и многозадачной техники. Чтобы усилить впечатление, игрушки дополнительно оснащаются звуковыми и световыми спецэффектами, сигнальными конусами, огнетушителями, наклейками.

Радиоуправляемая машинка — увлекательное развлечение для всей семьи. Такая модель имеет все шансы стать любимой и незаменимой игрушкой для мальчишки от 3 до 103 лет.