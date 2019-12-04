СКУД для офиса: основные функции и преимущества

Краткий ликбез

Что такое СКУД? Это программно-аппаратный комплекс, который служит для ограничения прохода на объекты. В состав системы входят считыватели, преграждающие устройства (турникеты, электрозамки) и контроллеры. Для открытия турникетов/замков используются идентификаторы — бесконтактные карты, контактные ключи, браслеты или биометрические данные сотрудников (отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза и пр.).

Система работает следующим образом:

● сотрудник или посетитель подносит идентификатор к считывателю;

● считыватель передает данные контроллеру;

● контроллер ищет информацию в базе и дает команду преграждающему

устройству;

● если доступ разрешен, турникет открывается.

Сетевые комплексы объединяются между собой и интегрируются с охранно-пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, CRM. Для управления используется специальное десктопное или веб-серверное ПО.

Преимущества СКУД

Система контролирует дисциплину: «запоминает», когда конкретный сотрудник приходит на работу и уходит из офиса, сколько раз отлучается в рабочее время, как долго обедает и когда заходит в контролируемые помещения.

СКУД упрощает работу бухгалтеров и кадровиков. Для автоматизации ряда процессов достаточно интегрировать систему с программами кадрового учета, 1С и расчета заработной платы. В этом случае все данные о фактической наработке автоматически переносятся в базу и в дальнейшем используются в отчетах.

Подключение видеонаблюдения к контролю доступом повышает эффективность работы службы безопасности. Камеры реагируют (включают запись, зумирование или поворот) на гораздо большее количество событий, в числе которых вход в служебные помещения. Функции видеоаналитики отслеживают нарушения (регистрация одним пользователем нескольких бейджей) и подозрительную активность сотрудников.

Чтобы повысить безопасность работников, стоит объединить СКУД с охранно-пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. В этом случае все потенциально опасные объекты находятся под постоянным контролем сотрудников службы безопасности, которые могут использовать один программный интерфейс для управления несколькими системами. В программе можно настроить реакцию на событие: например, автоматическое открытие турникетов в случае пожара или блокировка дверей при обнаружении злоумышленника.